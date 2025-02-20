TARIM KREDİ KOOPERATİFİ RAMAZAN KATALOĞU: 15 Şubat - 15 Mart'ta Hangi Ürünler İndirimli?
Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketlerinde Ramazan ayı indirimi başladı. 15 Şubat - 15 Mart 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifi'nde undan baharata, hurmadan güllaca, yoğurttan süte, peynirden tereyağına, zeytinden çaya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; dondurma, şerbet, Kemalpaşa tatlısı, tepsi kadayıf gibi ürünlerde de indirim var. İşte 15 Şubat - 15 Mart 2025 tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatif Çiftçi Marketlerde raflarda yerini alacak indirimli ürünler...
TARIM KREDİ KOOPERATİF 15 ŞUBAT - 15 MART 2025 İNDİRİM KATALOĞU
- Anadolu Domates Salçası - (350 TL ve üzeri alışverişlerde: 26,90 TL
- Anadolu Buğday Unu: 84,50 TL
- Anadolu Osmancık Pirinç: 114,90 TL
- Anadolu Yeşil Mercimek: 51,90 TL
- Anadolu Baldo Pirinç: 67,50 TL
- Anadolu Fasulye: 58,90 TL
- Anadolu Barbunya: 79,90 TL
- Anadolu Kırmızı Mercimek: 39,90 TL
- Anadolu Pilavlık Bulgur: 22,95 TL
- Anadolu Nohut: 48,50 TL
- Şefik Usta Güllaç: 74,50 TL
- Şefik Usta Kadayıf: 27,50 TL
- Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı: 25,90 TL
- Şefik Usta Şekerpare Tatlısı: 74,50 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 15 ŞUBAT - 15 MART 2025 İNDİRİM KATALOĞU
- Tarım Kredi Şişe Ayran (1500 ml): 39,50 TL
- Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L): 27,50 TL
- Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g): 79,90 TL
- Tarım Kredi Organik Yumurta: 79,00 TL
- Cem Kırma Yeşil Zeytin: 79,90 TL
- Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g): 125,00 TL
- Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 159,90 TL
- Tarım Kredi Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri: 134,90 TL
- Tarım Kredi Kaymak: 54,90 TL
- Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg) : 75,00 TL
- Tarım Kredi Tam Yağlı Salamura Siyah Zeytin (600 g): 175,00 TL
- Tarsüt Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peyniri (600 g): 140,90 TL
- Tarsüt Tereyağı (Kg): 329,00 TL
- Tarsüt Taze Kaşar Peyniri: 279,90 TL
- Tarsüt Peynir Çeşitleri: 79,90 TL
- Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri: 199,90 TL
- Tarım Kredi Labne: 65,90 TL
- Tarsüt Kren Peyniri: 41,90 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 15 ŞUBAT - 15 MART 2025 İNDİRİM KATALOĞU
- Tarım Kredi Dondurma Çeşitleri: 84,90 TL
- Tarım Kredi Antep Fıstıklı Tahin Helvası: 84,50 TL
- Tarım Kredi Helva Çeşitleri: 51,90 TL
- Birinci Süt Hazır Mihlama & Kuymak (250 g) : 95,90 TL
- Tarım Kredi Altın Filiz Çay: 515,00 TL
- Tarım Kredi Çiçek Balı: 99,90 TL
- Tarım Kredi Tahin: 89,90 TL
- Tarım Kredi Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri : 42,50 TL
- Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması: 54,90 TL
- Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm: 96,90 TL
- Tarım Kredi Şerbet: 21,90 TL
- Tarım Kredi Limonata: 22,90 TL
- Tarım Kredi Limonata Karadut Aromalı: 24,90 TL
- Tarım Kredi Aromalı Soğuk Çay: 19,90 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF 15 ŞUBAT - 15 MART 2025 İNDİRİM KATALOĞU
- Şefik Usta Güllaç (300 g): 74,50 TL
- Şefik Usta Kadayıf (250 g): 27,50 TL
- Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g): 25,90 TL
- Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g): 74,50 TL