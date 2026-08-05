Taze incir ihracatında yeni sezon başladı: Hedef 100 milyon dolar

Bursa Siyahı ihracatında Almanya 22 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Avusturya 10 milyon dolarla ikinci, Rusya ise yüzde 249'luk artışla 8 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi. İngiltere'ye yapılan ihracat 8 milyon dolar, Hollanda'ya gerçekleştirilen ihracat ise 6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Sarılop taze incir ihracatında ise Almanya 7 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Rusya'ya 4 milyon dolar, Avusturya'ya ise yüzde 161 artışla 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.