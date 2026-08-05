Taze incir ihracatında yeni sezon başladı: Hedef 100 milyon dolar
Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri konumunda bulunduğu Bursa Siyahı ve Sarılop taze incirde 2026 ihracat sezonu başladı. Geçen yıl taze incir ihracatından 94 milyon dolar gelir elde eden sektör, bu yıl 100 milyon dolar ihracat hedefiyle sezona girdi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, 2025 yılında 20 bin 112 ton taze incir ihracatı karşılığında yüzde 17 artışla 94 milyon dolar döviz geliri sağlandığını belirtti.
Balık, Bursa Siyahı incir ihracatının yüzde 22 artışla 76 milyon dolara, Sarılop taze incir ihracatının ise 17 milyon dolara ulaştığını ifade etti.
Bursa Siyahı ihracatında Almanya 22 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Avusturya 10 milyon dolarla ikinci, Rusya ise yüzde 249'luk artışla 8 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi. İngiltere'ye yapılan ihracat 8 milyon dolar, Hollanda'ya gerçekleştirilen ihracat ise 6 milyon dolar olarak kaydedildi.
Sarılop taze incir ihracatında ise Almanya 7 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Rusya'ya 4 milyon dolar, Avusturya'ya ise yüzde 161 artışla 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Rekolte artışı bekleniyor
Bu sezon iklim koşullarının üretimi olumlu etkilediğini belirten Balık, geçen yıla göre daha yüksek rekolte beklediklerini söyledi. Ürün kalitesinin de ihracat pazarlarının beklentilerini karşılayacak seviyede olacağını ifade eden Balık, Avrupa pazarındaki güçlü talebin sürmesini öngördüklerini dile getirdi.
Geleneksel pazarların yanı sıra Uzak Doğu ve Körfez ülkelerinde de pazar payını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Balık, taze ürünlerde lojistiğin önemine dikkat çekti.
Balık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Hava Yolları arasında yedinci kez yenilenen Turkish Cargo iş birliği kapsamında sağlanan indirimli hava kargo imkanının, taze incir gibi raf ömrü kısa ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına önemli katkı sunacağını belirtti.
Üreticiler, ihracatçılar ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle 2026 sezonunda 100 milyon dolarlık taze incir ihracatı hedefine ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.