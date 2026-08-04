Tek başına seyahat yükselişte: 2026’da rotayı özgürlük belirliyor

Özgürlük ilk sıraya yerleşti





Dünya genelindeki katılımcıların yüzde 38’i, tek başına seyahat etme kararında hareket özgürlüğünün belirleyici olduğunu söyledi.

İngiltere’deki katılımcılar arasında da yüzde 32 ile ilk sırada özgürlük yer aldı. Yolcular, günü kendi ilgi alanlarına göre planlayabilmeyi, istedikleri yerde daha uzun kalabilmeyi ve programlarını açıklama yapmak zorunda kalmadan değiştirebilmeyi önemsiyor.

Bu yaklaşım, gidilecek yer kadar yolculuğun nasıl geçirileceğinin de belirleyici hale geldiğini gösteriyor.