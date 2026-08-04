Tek başına seyahat yükselişte: 2026’da rotayı özgürlük belirliyor
Tek başına seyahat artık plansızlığın değil, bilinçli tercihin sonucu. 9 bin kişiyle yapılan araştırma, özgürlüğün ilk sıraya çıktığını; güvenlik, yeni insanlarla tanışma ve kendini tanıma isteğinin de rotaları belirlediğini gösterdi. Arkadaşlarla tarih, bütçe ve rota üzerinde uzlaşamayanların seyahati ertelemek yerine tek başına yola çıktığı yeni bir dönem güçleniyor. Araştırma, yalnız seyahatin 2026’da özgürlük, güvenlik ve kişisel gelişim ekseninde büyüdüğünü ortaya koydu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Grup planı çıkmayınca seyahat iptal edilmiyor
Arkadaş veya aile grubunda başlayan tatil konuşmaları çoğu zaman tarih, bütçe ve gidilecek yer konusunda anlaşma sağlanamadan sona eriyor. Tek başına seyahat edenler ise başkasının programını beklemek yerine kendi planlarını uygulamayı seçiyor.
Bu tercih artık yalnızca yanında seyahat edecek birini bulamayanların başvurduğu zorunlu bir seçenek olarak görülmüyor. Bağımsız hareket etmek, programı değiştirebilmek ve zamanı kişisel ilgi alanlarına göre kullanmak başlı başına bir seyahat amacı haline geliyor.
Araştırmaya 9 bin yolcu katıldı
Opodo tarafından gerçekleştirilen “2026 Tek Başına Seyahat Eğilimleri” araştırmasına dünya genelinde 9 bin kişi katıldı. Katılımcıların 2 binini İngiltere’de yaşayan yolcular oluşturdu.
Araştırmada tek başına yolculuğa çıkma nedenleri, valiz hazırlarken öncelik verilen unsurlar ve bu deneyimin kişinin dünyaya bakışını nasıl etkilediği incelendi.
Sonuçlar, tek başına seyahatin üç temel unsur etrafında şekillendiğini gösterdi: Özgürlük, güvenlik ve kişisel gelişim.
Özgürlük ilk sıraya yerleşti
Dünya genelindeki katılımcıların yüzde 38’i, tek başına seyahat etme kararında hareket özgürlüğünün belirleyici olduğunu söyledi.
İngiltere’deki katılımcılar arasında da yüzde 32 ile ilk sırada özgürlük yer aldı. Yolcular, günü kendi ilgi alanlarına göre planlayabilmeyi, istedikleri yerde daha uzun kalabilmeyi ve programlarını açıklama yapmak zorunda kalmadan değiştirebilmeyi önemsiyor.
Bu yaklaşım, gidilecek yer kadar yolculuğun nasıl geçirileceğinin de belirleyici hale geldiğini gösteriyor.
Gençlerde oran yüzde 47’ye çıktı
Özgürlük arayışı özellikle 25-34 yaş grubunda daha güçlü biçimde görülüyor. Bu yaş grubundaki İngiliz katılımcıların yüzde 47’si, tek başına seyahat etmelerinin temel nedenini özgürlük olarak açıkladı.
Aynı oran 2023’te yapılan benzer araştırmada yüzde 35 düzeyindeydi. Böylece üç yıl içinde 12 puanlık artış yaşandı.
Genç yolcuların başkalarının izin tarihlerini veya bütçe kararlarını beklemek yerine planlarını doğrudan uygulamaya koyması, tek başına seyahatteki büyümenin ana kaynaklarından biri haline geldi.
Güvenlik valizin ilk sırasına girdi
Özgürlük isteği artarken yolcular güvenliği ikinci plana atmıyor. İngiltere’de tek başına seyahate çıkanların yüzde 40’ı, valiz hazırlarken güvenlik malzemelerine öncelik verdiğini belirtti.
İlk yardım ürünleri, acil durumda aranacak kişilerin iletişim bilgileri ve paranın güvenli biçimde taşınmasını sağlayan çözümler öne çıkan hazırlıklar arasında bulunuyor.
Yolcular, yolculuğun ilk saatlerinde oluşabilecek belirsizliği azaltmak için ulaşım ve konaklama ayrıntılarını da daha dikkatli planlıyor.
Kadın yolcular daha temkinli hazırlanıyor
Araştırma, güvenlik hazırlıklarında kadın ve erkek yolcular arasında belirgin bir fark bulunduğunu gösterdi.
Tek başına seyahat eden kadınların yüzde 44’ü sağlık ve güvenlik malzemelerini öncelikli gördüğünü belirtirken erkeklerde bu oran yüzde 34’te kaldı.
Aradaki 10 puanlık fark, kadınların gidecekleri bölge, ulaşım saatleri, konaklama çevresi ve acil durum seçenekleri konusunda daha ayrıntılı hazırlık yaptığını ortaya koyuyor.
Harita ve bilet planı güveni artırıyor
Tek başına seyahat edenler her dakikayı önceden belirlemek istemese de temel hazırlıkları tamamlamadan yola çıkmıyor.
Harita ve GPS erişiminin hazır tutulması, ulaşım biletlerinin önceden alınması ve konaklama noktasına nasıl ulaşılacağının bilinmesi, yeni bir şehre varılan ilk saatleri kolaylaştırıyor.
Bu hazırlıklar spontane hareket etme imkânını ortadan kaldırmıyor. Aksine yolcunun temel riskleri kontrol altına alarak daha rahat keşif yapmasını sağlıyor.
Yalnız çıkıyorlar, insanlardan uzaklaşmıyorlar
Tek başına seyahat etmek, yolculuk boyunca sosyal ilişkilerden kaçınmak anlamına gelmiyor. İngiltere’deki katılımcıların yüzde 21’i yeni insanlarla tanışmayı tek başına seyahate çıkma nedenleri arasında gösterdi.
Katılımcıların yüzde 15’i ise bu deneyimin dünya ve diğer insanlar ile kurdukları bağı güçlendirdiğini belirtti.
Bir grupla hareket edilmediğinde yerel halkla, diğer yolcularla ve küçük işletmelerde çalışanlarla kurulan günlük temasların daha görünür hale geldiği ifade ediliyor.
Yüzde 47 kendisini daha güçlü hissediyor
Tek başına yapılan yolculukların etkisi tatil sona erdiğinde de devam ediyor. Katılımcıların yüzde 47’si, seyahatten döndükten sonra kendisini daha yeterli ve bağımsız hissettiğini söyledi.
Kendi ulaşımını planlamak, sorunları tek başına çözmek ve yabancı bir yerde karar almak, yolcuların günlük hayattaki özgüvenini de destekliyor.
Katılımcıların yüzde 32’si tek başına seyahatin düşünmek için daha fazla alan sağladığını, yüzde 27’si ise farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu belirtti.