Tesla protestoları dünyanın dört bir yanına yayılıyor! Musk'a 'Mars'a git!' diyenler kim?
Amerika'nın farklı eyaletlerinde Elon Musk'a antipati duyanlar Tesla bayileri önüne gidip protesto gösterileriyle tepkilerini gözler önüne seriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, destekçisi olan Musk'a yönelik yapılan bu protesto gösterilerinin kahramanları için yakın zaman önce yaptığı hapis cezası açıklaması eylemcileri durdurmaya yetmezken, protestolar Avrupa'ya da yayılmaya başladı...
Amerika'nın farklı eyaletlerinde düzenlenen Elon Musk protestolarına bugün de Avrupa'da yenileri eklendi.
Yeni eylemlere ev sahipliği yapan ülkeler Almanya ve Londra oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de "Takedown Tesla" ismiyle düzenlenen protesto gösterisine katılanlar, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ı protesto etti.
Reinickendorf semtindeki gösteriye gösterilen ilgi yoğun olunca, emniyet güçleri de güvenliği sağlamak amacıyla Tesla bayileri önünde nöbet tutnaya başladı.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Park Tesla bayisinin önünde toplanan protestocular ise bugün gerek kostüm seçimleri gerekse ellerindeki ilginç dövizlerle ilgi çekti ve olaya şahit olanları da gülümsetti.
SpaceX'in de kurucusu olan Elon Musk, Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.
Musk'ın bu hedefini bilen eylemcilerden bir kısmı da, dünyanın Musk'tan tek kurtuluşunun onu Mars'a göndermek olduğunu ifade eden pankartlarıyla dikkat çekti.