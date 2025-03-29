Tesla protestoları dünyanın dört bir yanına yayılıyor! Musk'a 'Mars'a git!' diyenler kim?

Yeni eylemlere ev sahipliği yapan ülkeler Almanya ve Londra oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Park Tesla bayisinin önünde toplanan protestocular ise bugün gerek kostüm seçimleri gerekse ellerindeki ilginç dövizlerle ilgi çekti ve olaya şahit olanları da gülümsetti.

SpaceX'in de kurucusu olan Elon Musk, Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

Musk'ın bu hedefini bilen eylemcilerden bir kısmı da, dünyanın Musk'tan tek kurtuluşunun onu Mars'a göndermek olduğunu ifade eden pankartlarıyla dikkat çekti.