Tüm dünyada sadece 34 kişi başarabildi! Bengisu Avcı, 'Oceans Seven'ı tamamlayan ilk Türk olacak mı?

Yüzmeye 6 yaşında başlayan Bengisu Avcı, yaşamını yüzme sporuna adamış bir isim. Bugüne dek kazandığı sayısız madalyaya eklediği son başarı ise İtalya'da geçen ay düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2.52.77'lik derecesiyle birinciliğe ulaşarak 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kırması. 1 | 8

İtalya'daki organizasyonda rekorun yanı sıra 100 metre kelebekte altın, açık yaş kategorisinde de bronz madalya kazanan Avcı'nın en büyük hayali, 'Oceans Seven' parkurunu tamamlayan ilk Türk kadını olmak ve bunu başaran 34 ismin arasına ismini kazımak. 2 | 8

Zorlu Okyanus Yedilisi parkurundan şimdiye kadar Cook Boğazı (Yeni Zelanda), Molokai Kanalı (Hawaii), Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Kanalı (ABD) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) geçmeyi başaran Avcı, Molokai Kanalı'nı geçen ilk ve tek Türk ünvanına sahip. 3 | 8