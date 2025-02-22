Tüm dünyada sadece 34 kişi başarabildi! Bengisu Avcı, 'Oceans Seven'ı tamamlayan ilk Türk olacak mı?
Dünya çapında pek çok yüzücünün hayali, 7 açık su kanalından oluşan 'Oceans Seven' (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlamak. Türkiye'de bu rüyanın peşinden koşan ve parkurun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 2025'te 'Oceans Seven'ı tamamlayan ilk Türk kadını olarak adını tarihe kazımaya hazırlanıyor...
Yüzmeye 6 yaşında başlayan Bengisu Avcı, yaşamını yüzme sporuna adamış bir isim.
Bugüne dek kazandığı sayısız madalyaya eklediği son başarı ise İtalya'da geçen ay düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2.52.77'lik derecesiyle birinciliğe ulaşarak 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kırması.
İtalya'daki organizasyonda rekorun yanı sıra 100 metre kelebekte altın, açık yaş kategorisinde de bronz madalya kazanan Avcı'nın en büyük hayali, 'Oceans Seven' parkurunu tamamlayan ilk Türk kadını olmak ve bunu başaran 34 ismin arasına ismini kazımak.
Zorlu Okyanus Yedilisi parkurundan şimdiye kadar Cook Boğazı (Yeni Zelanda), Molokai Kanalı (Hawaii), Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Kanalı (ABD) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) geçmeyi başaran Avcı, Molokai Kanalı'nı geçen ilk ve tek Türk ünvanına sahip.
Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsugaru Kanalı'nı (Japonya) da 2025'te tamamlayarak hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan sporcuyu yoğun bir çalışma temposu bekliyor.
Dünya Şampiyonası'ndan iki hafta sonra antrenmanlarına geri dönen yüzücü rüyasına ulaşabilmek için Urla'da,15 derecelik deniz suyu sıcaklığında çalışmalarını yoğun tempoda sürdürürken, bir sonraki hazırlık durağı Çanakkale olacak.