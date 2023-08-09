Tunca Nehri'nde debi düştü, kirlilik göründü!
Edirne'de Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler gün yüzüne çıktı.
Yaz aylarında su akışının yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı. Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıklar kirlilik oluşturdu.
Yaz aylarında su akışının yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı. Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıklar kirlilik oluşturdu.
Akıntının durma noktasına geldiği nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıklar dikkat çekti.
Akıntının durma noktasına geldiği nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıklar dikkat çekti.