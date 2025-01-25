Turizmin başkentinde marina ücretleri cep yakıyor! Tekne sahipleri tepkili...

Her ne kadar tekne sahibi olmak bir lüks olsa da, emekliliğini denizde geçirmek isteyen pek çok kişi ev, araba satın almayıp tüm birikimini tekneye yatırabiliyor.

Teknesinde emekli maaşı ile geçinmeye çalışanların sayısı hiç de az olmadığı için, marinalarda uygulanan fahiş fiyatlar büyük tepki çekiyor.