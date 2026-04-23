Ünlü yıldızın hizmetçisi dava açtı: Irkımı, dinimi aşağıladılar
Ünlü yıldız Kylie Jenner, eski temizlik görevlisinin açtığı dava ile gündemde. Çalışan, lüks malikanede sistematik taciz ve ayrımcılığa maruz kaldığını öne sürüyor.
ABD’li reality show yıldızı Kylie Jenner, eski bir çalışanının açtığı dava sonrası hukuki sürecin odağına yerleşti. Angelica Vasquez adlı temizlik görevlisi, Los Angeles’taki yaklaşık 20 milyon dolarlık malikanede çalıştığı dönemde “şiddetli ve sürekli taciz” gördüğünü iddia etti.
Mahkeme belgelerine göre Vasquez, Eylül 2024’te işe başladıktan kısa süre sonra Hidden Hills’teki eve yönlendirildi. Burada diğer çalışanlar tarafından ırkı ve dini nedeniyle dışlandığını ve aşağılandığını öne sürdü.
Kendisini “Salvadorlu ve Katolik” olarak tanımlayan Vasquez, baş temizlik görevlisi dahil bazı çalışanların ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını, bunun da “toksik bir iş ortamı” yarattığını belirtti.
Davada dikkat çeken bir diğer iddia ise Mart 2025’te yaşanan bir olay. Vasquez, bir yöneticinin kendisine askı fırlattığını öne sürdü.
Yaşadıkları nedeniyle ciddi stres ve anksiyete geliştirdiğini belirten çalışan, Temmuz 2025’te sağlık iznine ayrıldığını ve bir ay sonra işten ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Dava dosyasında Jenner’ın kişisel davranışlarına dair doğrudan bir suçlama yer almazken, çalışan; ödenmeyen ücretler, fazla mesai ve diğer haklar için tazminat talep ediyor.
Jenner’ın milyon dolarlık mülkleri ve yeni inşa ettiği dev malikanesi de dava ile birlikte yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.