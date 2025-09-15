Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir yeni sezon yeni bölüm ne zaman?
Eylül ayı aynı zamanda dizi sezonu anlamına geliyor. Diziler yavaş yavaş ekrana gelirken bu akşam Uzak Şehir'in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Sıkça "Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu" diye soruluyor.
Kanal D'nin pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Uzak Şehir haziran ayında sezon finali yapmıştı. Eylül ayının gelişi ile birlikte dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya başlamıştı. Bugün projenin yayın günü olması sebebiyle yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. İşte detaylar...
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?
Uzak Şehir yeni sezon bu akşam başlıyor. Dizinin yeni bölümü saat 20.00'de ekrana gelecek.
Bölüm özeti
Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder.
Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?
Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya’yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?
Aşk kiminin canını yakarken, kiminin suskun kalplerinin dili, belki de tam da şimdi çözülüp sevdiğine usul usul yol açma cesareti mi verecektir?