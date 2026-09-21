Üzümde talep patladı: Kurutmalığın kilosu 600 lirayı buldu

En çok ilgiyi Tanebi ve siyah kurutmalık üzüm gördü

Bölgede geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını aktaran Osman Yiğit, "Kureyş, Şam, tanebi, banas kurusu ve köhnü gibi yöreye özgü çeşitlerimiz var. Bu yıl özellikle tanebi ve siyah kurutmalık üzüme yoğun talep vardı. Ürünlerimizi değerinde satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.