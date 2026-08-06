Vatandaşa yedireceklerdi, yakalandılar! Mide bulandıran görüntü...

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Mersin'de bir evde sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Ağır koku yayan ve gazete kağıdıyla pişirildiği tespit edilen ürünler imha edilirken, üreticiye para cezası kesildi ve yasal işlem başlatıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortak denetiminde, bir evde sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen yaklaşık 200 kilogram midye dolmasına el konuldu. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda satışa hazır yüzlerce midye dolmasının hijyen kurallarına aykırı ortamda üretildiği ve uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği tespit edildi.
Denetimlerde en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirilmesi oldu. Yetkililer, gazete baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ile toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğini, bunun da insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğini bildirdi.
Bozulduğu ve ağır koku yaydığı belirlenen midye dolmaları ekipler tarafından toplatılarak toprağa gömülmek suretiyle imha edildi. Üretim yapan kişiye zabıta ekiplerince 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de yasal işlem başlattı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, mahalle aralarında ve konutlarda ruhsatsız gıda üretimine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirterek, halk sağlığını tehdit eden üretim ve satış faaliyetlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.