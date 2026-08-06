Vatandaşa yedireceklerdi, yakalandılar! Mide bulandıran görüntü...

Denetimlerde en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirilmesi oldu. Yetkililer, gazete baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ile toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğini, bunun da insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğini bildirdi.