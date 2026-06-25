Tsunami uyarısı ve tarihi felaketler

ABD Tsunami Uyarı Sistemi şiddetli sarsıntı sonrası hemen alarma geçti. Sistem Porto Riko ile ABD Virgin Adaları ve İngiliz Virgin Adaları sakinlerini uyardı. Yetkililer tehlikeli dalgaların Aruba ile Curacao ve Bonaire kıyılarını vurabileceğini duyurdu. Kurum yayınladığı tsunami uyarısını yaklaşık bir saat sonra iptal ederek geri çekti.

Venezuela Karayip Plakası ile Güney Amerika Plakası kesişiminde yer alıyor. Ülke coğrafi yapısı gereği sismik açıdan son derece aktif bir bölgede bulunuyor. Fay hattı daha önce 1967 yılında bölgeyi 6.3 büyüklüğünde sarsmıştı. USGS verileri ülkedeki 1812 yılındaki tarihi felaketi de yeniden hatırlatıyor.

Söz konusu tarihte sarsıntılar Merida ve Karakas kentlerini yerle bir etmişti. Tarihi kayıtlara geçen deprem 30.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.