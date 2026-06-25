Venezuela'da deprem Karakas kentini vurdu yıkım büyüyor
Venezuela depremi başkent Karakas kentini harabeye çevirdi ve şiddetli sarsıntılar binaları yerle bir etti uzmanlar on binlerce can kaybı bekliyor acil durum ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyorDünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Güney Amerika kıtası kutlamalar sırasında büyük bir yıkımla yüzleşti. Başkent sokaklarında yankılanan çığlıklar derin bir acıyı simgeliyor. Halk İspanya egemenliğinden kurtuluşu simgeleyen 1821 askeri zaferini coşkuyla kutluyordu. Çarşamba öğleden sonra resmi tatil sevinci yerini derin bir paniğe bıraktı.
Karakas kentinin 160 kilometre batısında şiddetli sarsıntılar meydana geldi. Bahsedilen mesafe yaklaşık 100 mil uzunluğa denk düşüyor. Bölgeyi önce 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir sarsıntı vurdu. Fay hattı bir dakikadan kısa süre sonra 7.5 büyüklüğünde ikinci sarsıntıyı üretti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu USGS verileri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Kurum yetkilileri yüksek can kaybı ve yaygın yıkım ihtimalini vurguladı.
Fay hatları kırıldı kayıplar artıyor
USGS yetkilileri felaketin ülke geneline yayılabileceği uyarısını yaptı. Kurum 10.000 ile 100.000 arasında can kaybı yaşanabileceğini öngörüyor. Uzmanlar ölümcül felaket senaryosunun gerçekleşme ihtimalini yüzde 44 olarak hesapladı. Hükümet yetkilileri ölü veya yaralı sayısına dair henüz resmi veri paylaşmadı
İçişleri Bakanı Diosdado Cabello devlet televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan çöken evlere ve binalara güvenlik güçleriyle müdahale ettiklerini belirtti. Devlet itfaiye ve polis ekiplerini arama kurtarma çalışmaları için seferber etti. Gece çökerken acil durum ekipleri enkaz aralarında hayatta kalanları aradı. Endişeli akrabalar sevdiklerini bulmak umuduyla yıkıntıların çevresinde gözyaşlarıyla toplandı.
Karakas depremi ve halkın paniği
Batı Karakas bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki reklamcı Astrid Ramirez o anları anlattı. Ramirez sarsıntı başlar başlamaz insanların çığlık atmaya başladığını ifade etti. Herkesin büyük bir panik halinde merdivenlerden aşağı koştuğunu anlattı. Doğu Karakas sakinlerinden 56 yaşındaki Coro Martinez çok yüksek bir gürültü duydu.
Martinez buzdolabındaki eşyaların devrildiğini ve daha önce böyle bir sarsıntı yaşamadığını ekledi. Güney Karakas bölgesinde yaşayan 80 yaşındaki emekli Maria Romero polisin yardımıyla kurtuldu. Romero felaketin 1967 yılında yaşanan sarsıntıdan çok daha korkunç olduğunu vurguladı. İsmini vermek istemeyen 41 yaşındaki bir ofis çalışanı telefonuna gelen uyarıyı aktardı.
Çalışan sarsıntı şiddetlenmeden hemen önce cihazına deprem alarmı düştüğünü belirtti. Sıradan bir öğleden sonra yaşanırken telefon alarmının çaldığını ifade etti. Hemen ardından hafif sarsıntılar hissettiğini ve her şeyin aniden hareket ettiğini ekledi.
Hastane hasar gördü meclis tatil edildi
Karakas sokaklarında itfaiye araçları devriye gezerek kurtarma operasyonları yürütüyor. Başkentteki birçok binanın dış cephesi ağır hasar aldı. Hospital de Clinicas Caracas binasında çekilen görüntüler yıkımın boyutunu kanıtlıyor. Karanlık koridorlarda tavan panelleri kablolardan sarkıyor ve sıva parçaları yeri kaplıyor.
Sosyal medyada yayılan videolar ana havalimanındaki büyük hasarı net şekilde gösteriyor. Karakas yakınlarındaki kıyı kenti La Guaira bölgesinden bina çökme haberleri geliyor. Ulusal Meclis milletvekillerine gönderdiği mesajla perşembe günkü oturumu tamamen iptal etti. Çarşamba gecesi devlet televizyonu bir saat boyunca sadece tanıtım programlarını yayınladı.
Tsunami uyarısı ve tarihi felaketler
ABD Tsunami Uyarı Sistemi şiddetli sarsıntı sonrası hemen alarma geçti. Sistem Porto Riko ile ABD Virgin Adaları ve İngiliz Virgin Adaları sakinlerini uyardı. Yetkililer tehlikeli dalgaların Aruba ile Curacao ve Bonaire kıyılarını vurabileceğini duyurdu. Kurum yayınladığı tsunami uyarısını yaklaşık bir saat sonra iptal ederek geri çekti.
Venezuela Karayip Plakası ile Güney Amerika Plakası kesişiminde yer alıyor. Ülke coğrafi yapısı gereği sismik açıdan son derece aktif bir bölgede bulunuyor. Fay hattı daha önce 1967 yılında bölgeyi 6.3 büyüklüğünde sarsmıştı. USGS verileri ülkedeki 1812 yılındaki tarihi felaketi de yeniden hatırlatıyor.
Söz konusu tarihte sarsıntılar Merida ve Karakas kentlerini yerle bir etmişti. Tarihi kayıtlara geçen deprem 30.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.