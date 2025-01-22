Yangın faciası sonrası Kartalkaya'da son durum! Grand Kartal Otel'den yeni görüntüler
Okulların tatile girmesiyle birlikte doluluk oranlarında büyük artış gözlemlenen kayak otelleri arasında yer alan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası sonrasında olay yerinden iç burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Bugün önünde neşeyle tatil keyfi yapan miniklerin kahkahalarının yankılanması beklenen otelde şimdi büyük ve tarif edilemez bir hüzün hüküm sürüyor...
Aileleriyle birlikte kayak tatili yapmak için Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'e gidenlerden 76 kişi otelde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 51 kişiden 29 kişi ise bugün taburcu edildi. Olay yerinde ise bugün yangın faciasının bıraktığı yürek burkan izler ve hüzün hakim...
Otel'in arka kısmı da yangın sonrasında kapkara görüntüsüyle dikkat çekiyor. Olayın izlerini her bir metrekaresinde taşıyan 12 katlı binada bugün, AFAD ekipleri tarafından arama ve tarama çalışması yeniden başlatıldı.
Bugün, Otel'de yapılan çalışmalardan biri de, görevli ekiplerin işlerini kolaylaştırmak adına atılan adımlar.
Söz konusu çalışmalar kapsamında, AFAD ekipleri otelin içinde çalışmalarını sürdürürken, misafirlerin araçları da otelin önünden kaldırılıyor.
Tatil keyfi yapan ziyaretçilerin seslerinin yankılanması beklenen ön bahçede şimdi, ilan edilen 'milli yas' sebebiyle yarıya inmiş bayraklar göze çarpıyor.