Yangın faciası sonrası Kartalkaya'da son durum! Grand Kartal Otel'den yeni görüntüler

Aileleriyle birlikte kayak tatili yapmak için Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'e gidenlerden 76 kişi otelde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 51 kişiden 29 kişi ise bugün taburcu edildi. Olay yerinde ise bugün yangın faciasının bıraktığı yürek burkan izler ve hüzün hakim... 1 | 9

Otel'in arka kısmı da yangın sonrasında kapkara görüntüsüyle dikkat çekiyor. Olayın izlerini her bir metrekaresinde taşıyan 12 katlı binada bugün, AFAD ekipleri tarafından arama ve tarama çalışması yeniden başlatıldı. 2 | 9

Bugün, Otel'de yapılan çalışmalardan biri de, görevli ekiplerin işlerini kolaylaştırmak adına atılan adımlar. Söz konusu çalışmalar kapsamında, AFAD ekipleri otelin içinde çalışmalarını sürdürürken, misafirlerin araçları da otelin önünden kaldırılıyor. 3 | 9