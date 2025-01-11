Yangınların vurduğu Los Angeles'ta evi bulunan ünlü Türkler

Uzmanlar, tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Los Angeles bölgesindeki ekonomik kaybın 52 ila 57 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ediyor. Rüzgarın etkisiyle boyu 10 metreyi aşan alevler, binden fazla binayı yok etmiş, 10 bin evi kullanılamaz hale getirmiş durumda. 13 bin evin yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bölgede ev sahibi olan Türk ünlülerden bazıları şöyle sıralanıyor.... 1 | 8

İş dünyasından California'da mülk sahibi olduğu bilinen isimler arasında, Ali Şen'in oğulları Adnan ve Metin Şen bulunuyor. 2 | 8

Son dönemde sık sık Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı kimliğiyle basında yer alan işadamı, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ali Koç da 5 yıl önce yangın bölgesinden mülk satın almış olan isimler arasında. 2020 yılında satış sözleşmesi imzalanan mülkün, o dönemde 14,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 3 | 8