Yapay zekâ kiraları uçurdu: Bir yatak odalı ev 4.400 dolar
ABD’nin teknoloji merkezi San Francisco’da yapay zekâ sektörünün büyümesi kira piyasasındaki baskıyı artırdı. Bir yatak odalı dairelerin ortanca ilan kirası 4.400 dolara çıkarken yıllık artış yüzde 25,4 oldu. Tahliye bildirimleri de arttı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin teknoloji merkezi San Francisco'da yapay zekâ şirketlerinin büyümesi, konut talebini de artırdı. Zumper'ın eylül verilerine göre bir yatak odalı dairelerin ortanca ilan kirası 4.400 dolarla rekor kırdı. Kentte kiralar yükselirken mevcut konut arzının yeni talebi karşılamakta zorlanması da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.
San Francisco'da bir yatak odalı kiralık dairelerin ortanca ilan kirası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 arttı. Eylülde aylık artış da yüzde 2,3 oldu. Böylece kent, ABD'nin büyük şehirleri arasında bir yatak odalı daire kiralarının en hızlı yükseldiği yer haline geldi.
Daha büyük bir eve ihtiyaç duyanlar için tablo daha ağır. San Francisco'da iki yatak odalı dairelerin ortanca ilan kirası 6.340 dolara yükseldi. Bu konut tipinde yıllık artış yüzde 26,8'e ulaşırken şehir, ABD'nin en yüksek iki yatak odalı daire kirasına sahip oldu.
ABD'nin en pahalı kiralık konut piyasalarından New York'ta bir yatak odalı dairelerin ortanca ilan kirası 4.580 dolar. San Francisco ise 4.400 dolarla ikinci sırada. İki şehir arasındaki fark yalnızca 180 dolara inerken, iki yatak odalı dairelerde San Francisco, New York'u geride bıraktı.
ABD genelinde bir yatak odalı dairelerin ortanca ilan kirası 1.518 dolar seviyesinde bulunuyor. San Francisco'daki 4.400 dolarlık tutar bunun yaklaşık 2,9 katı. Ülke genelinde kiralar yıllık bazda neredeyse değişmezken San Francisco'daki sert yükseliş dikkat çekiyor.
San Francisco yönetiminin 2026 tarihli değerlendirmesine göre kentte yapay zekâ uzmanlığına sahip teknoloji çalışanlarının sayısı 2024-2025 döneminde yüzde 50'den fazla arttı. Yüksek ücretli işlerin yoğunlaşması, zaten sınırlı olan konut arzı üzerindeki talebi güçlendirdi. Ancak kira artışının tek nedeni teknoloji sektörü değil.
San Francisco Belediyesi'nin konut envanterine göre 2025 yılında şehrin konut stokuna net 2 bin 669 yeni birim eklendi. Bu sayı, önceki 10 yılın yıllık ortalaması olan 3 bin 622 birimin yaklaşık yüzde 26 altında kaldı. Yüksek talep karşısında yeni konutların sınırlı kalması kira baskısını artıran başlıca sorunlardan biri.
San Francisco Kira Kurulu verilerine göre Mart 2025-Şubat 2026 döneminde kaydedilen tahliye bildirimleri, önceki 12 aylık döneme göre yüzde 44 artarak 1.488'e ulaştı. Ancak bu rakam evinden çıkarılan kiracı sayısını değil, kayda geçen bildirimleri gösteriyor. Veriler, eylül ayındaki yeni kira araştırmasından daha eski bir dönemi kapsıyor.
Açıklanan 4.400 dolarlık tutar, piyasaya çıkan kiralık dairelerin ortanca ilan fiyatını gösteriyor. Mevcut kiracıların tamamı bu bedeli ödemiyor. Kentte kira artışı sınırlamalarına tabi eski sözleşmelerle yeni kiralama fiyatları arasında ciddi farklar bulunabiliyor.
Belediye kira için acil durum ilan etti
San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie, 10 Eylül'de artan kiralar nedeniyle acil durum ilan etti. Yönetim, haksız tahliyeleri önlemek ve kiracıların hukuki desteğini artırmak için yeni önlemler önerdi. Açıklanan paket içinde 3 milyon dolarlık ek hukuki yardım ve federal konut desteklerini korumaya yönelik 27 milyon dolarlık kaynak bulunuyor.
San Francisco'daki yükselişin tersine, ABD'nin başka şehirlerinde kiralık konut fiyatları geriliyor. Zumper'ın eylül verilerine göre bir yatak odalı dairelerin ilan kiraları Austin'de yıllık yüzde 17,8, Houston'da yüzde 12,1 ve Nashville'de yüzde 11,9 düştü. Yeni konut arzının daha fazla olduğu şehirlerde fiyat baskısı daha sınırlı kaldı.
Yüksek maaşlı işlerin bedelini diğer çalışanlar da ödüyor
Yapay zekâ sektörünün yarattığı yüksek gelirli istihdam, San Francisco ekonomisini canlandırırken öğretmenler, sağlık çalışanları ve hizmet sektörü personelinin barınma sorununu ağırlaştırıyor. Artan kiralar nedeniyle bazı çalışanlar kent dışında yaşamayı ve işlerine daha uzak mesafelerden gidip gelmeyi tercih etmek zorunda kalıyor.