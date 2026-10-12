Yapay zekâ kiraları uçurdu: Bir yatak odalı ev 4.400 dolar

San Francisco'da bir yatak odalı kiralık dairelerin ortanca ilan kirası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 arttı. Eylülde aylık artış da yüzde 2,3 oldu. Böylece kent, ABD'nin büyük şehirleri arasında bir yatak odalı daire kiralarının en hızlı yükseldiği yer haline geldi.



Daha büyük bir eve ihtiyaç duyanlar için tablo daha ağır. San Francisco'da iki yatak odalı dairelerin ortanca ilan kirası 6.340 dolara yükseldi. Bu konut tipinde yıllık artış yüzde 26,8'e ulaşırken şehir, ABD'nin en yüksek iki yatak odalı daire kirasına sahip oldu.