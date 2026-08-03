Yaz sıcağında serinleten lezzet! Tanesi 25 TL

Dikenli inciri tüketen vatandaşlar ise sıcak havalarda serinlemek için bu meyveyi tercih ettiklerini belirtti. Adana'ya her gelişinde dikenli incir yediğini söyleyen İsmail Bucak, yaz sıcaklarında en iyi seçeneklerden biri olduğunu ifade ederken, Halil Kısacık da meyvenin tadını çok beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.