Yaz sıcağında serinleten lezzet! Tanesi 25 TL
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar rotasını dikenli incire çevirdi. Buz kalıpları arasında soğutularak satılan ve tanesi 25 liradan alıcı bulan meyve, hem serinletici özelliği hem de besin değeri nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Adana'da, yaz aylarının sevilen meyvelerinden dikenli incire talep arttı.
Akdeniz kıyılarında doğal olarak yetişen ve "Hint inciri" ile "Frenk inciri" isimleriyle de bilinen meyve, seyyar tezgâhlarda buz kalıpları arasında soğutularak satışa sunuluyor.
Lif, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olduğu belirtilen dikenli incir, serinletici özelliği nedeniyle özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.
Dikenli kabuğu temizlendikten sonra satışa sunulan meyve, Adana'da tanesi 25 liradan alıcı buluyor.
Uzun yıllardır dikenli incir satan Mesut Yılmaz, meyvenin yılda yalnızca 1-2 aylık kısa bir dönemde bulunduğunu belirterek vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin dikenli inciri tercih ettiğini ifade eden Yılmaz, meyvenin vitamin açısından zengin olduğunu ve enerji verdiğinin söylendiğini dile getirdi.
Dikenli inciri tüketen vatandaşlar ise sıcak havalarda serinlemek için bu meyveyi tercih ettiklerini belirtti. Adana'ya her gelişinde dikenli incir yediğini söyleyen İsmail Bucak, yaz sıcaklarında en iyi seçeneklerden biri olduğunu ifade ederken, Halil Kısacık da meyvenin tadını çok beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.