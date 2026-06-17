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Yevmiye 1.425 liraya çıktı, üretici imeceye yöneldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çekirdeksiz sofralık üzüm üreticileri, yükselen işçilik maliyetleri karşısında imece usulü çalışmaya yöneldi. Günlük yevmiyenin 1.425 liraya çıktığı ilçede üreticiler, birbirlerinin bağlarında çalışarak hem giderlerini azaltıyor hem de kaliteli üretimi sürdürüyor.

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Yevmiye 1.425 liraya çıktı, üretici imeceye yöneldi - Resim: 1

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, öğle sıcağı bastırmadan çalışmalarını tamamlayarak hem girdi maliyetlerini düşürüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

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Yevmiye 1.425 liraya çıktı, üretici imeceye yöneldi - Resim: 2

Sarıgöl'de üzüm bağlarında kadınların öncülüğünde sürdürülen imece usulü çalışma, hasat öncesi bağlarda yoğun şekilde devam ediyor. Üreticiler, birbirlerinin bağlarında sırayla çalışarak işçilik giderlerini azaltırken, kaliteli sofralık üzüm üretimi için de büyük emek harcıyor.

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Yevmiye 1.425 liraya çıktı, üretici imeceye yöneldi - Resim: 3

Üreticilerden Şefike Süke, en kaliteli sofralık üzümü yetiştirmek için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Sabah erkenden bağa geliyoruz. Hava ısınmadan işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. İmece usulü sayesinde hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de girdi maliyetlerimizi düşürüyoruz. Sofralık üzümde en kaliteli ürünü yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

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Yevmiye 1.425 liraya çıktı, üretici imeceye yöneldi - Resim: 4

Öte yandan ilçede kadın tarım işçilerinin günlük yevmiyesinin 1.425 lira olduğu, bu ücretin 125 lirasının dayıbaşı tarafından alındığı, işçilerin ise günlük 1.300 lira kazanç elde ettiği öğrenildi.

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