0 faiz, uzun vade! Sıfır araçta 'kampanya yarışı' hız kazandı! İşte marka marka alım fırsatları Otomobil markaları mayıs ayını üst üste yaptıkları kampanyalarla karşıladı. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlara 0 faiz ve 12 ay vadeli kredi fırsatları dahil pek çok avantaj sunuluyor. İşte marka marka sıfır otomobil piyasasındaki en uygun kampanyalar ve indirim fırsatları...

CUPRA CUPRA Leon ve Formentor modellerinde 200 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde sıfır faiz fırsatı sunuyor. CUPRA Formentor 1.890.000 TL'den, CUPRA LEON ise 1.690.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor. 2024 model araçlar için geçerli olan kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm CUPRA Yetkili Satıcılarında devam edecek. 1 | 15

SEAT SEAT, Mayıs ayı boyunca Ibiza, Leon ve Arona modellerinde faizi sıfırladı. Kampanya ile tüm Ibiza ve Arona’larda 125 bin TL’ye, 12 ay vadede sıfır faizli taşıt kredisi imkânı sunuluyor. Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Leon’da ise 200 bin TL’ye, 12 ay yüzde sıfır faizli taşıt kredisi imkanı bulunuyor. Leon modeli 1.540.000 TL'den, SEAT Arona 1.210.000 TL'den ve SEAT Ibiza 1.095.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satılıyor. 2 | 15

Honda Honda’dan City modeline özel kampanya Honda, limitli sayıda City modeli için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Honda City modeline sahip olmak isteyenlere 225 bin TL indirim veya 250 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. Uygulama limitli sayıda City için geçerli olacak. 3 | 15