Yıl sonuna yaklaşılırken artan nakit ihtiyacı ve bireysel harcamalardaki yükseliş, vatandaşları faizsiz kredi ve taksitli avans kampanyalarına yönlendirdi. Bankalar da bu talebe karşılık vermek için yeni müşterilere özel 0 faizli kredi ve finansman seçeneklerini devreye aldı.