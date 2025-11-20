0 faizli kredi veren bankalar... Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte vade süresi ve maksimum tutar
Bankalar, artan yıl sonu nakit ihtiyacına karşı yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyalarını genişletti. Güncel verilere göre 9 banka, ilk kez hesap açan kullanıcılara 50 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen faizsiz kredi, taksitli avans ve masrafsız finansman seçenekleri sunuyor. Peki bankaların vade seçenekleri, başvuru koşulları ve geri ödeme planları ne? İşte 20 Kasım 2025 banka banka faizsiz kredilerde son durum!
Yıl sonuna yaklaşılırken artan nakit ihtiyacı ve bireysel harcamalardaki yükseliş, vatandaşları faizsiz kredi ve taksitli avans kampanyalarına yönlendirdi. Bankalar da bu talebe karşılık vermek için yeni müşterilere özel 0 faizli kredi ve finansman seçeneklerini devreye aldı.
QNB’den Enpara’ya, İş Bankası’ndan DenizBank’a kadar birçok banka; 90 bin TL’ye varan faizsiz ihtiyaç kredileri, masrafsız nakit avanslar ve vade farksız finansman fırsatlarıyla öne çıkıyor.
İşte 20 Kasım 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel faizsiz kredi kampanyaları…
QNB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 85.000 TL
Banka, 3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı sunuyor.
Enpara
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Vade: 6 aya kadar
Maksimum Tutar: 75.000 TL
Banka, 6 aya varan vadelerde 75.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sağlıyor.
Garanti BBVA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Maksimum Tutar: 75.000 TL
Banka, faizsiz 25.000 TL taksitli avans, ayrıca sigortasız ve masrafsız 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi sunuyor.
Türkiye İş Bankası
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Maksimum Tutar: 55.000 TL
Vade: 3 ay
Banka, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli 30.000 TL ek hesap imkânı sunuyor.
DenizBank
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Maksimum Tutar: 90.000 TL
Vade: 3 ay
Banka, 3 ay vadeli 65.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans veriyor.
ON (Odeabank Dijital Bankacılık)
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 - Yüzde 2,99
Maksimum Tutar: 150.000 TL
Banka, Yüzde 2,99 faizli 24 ay vadeli 100.000 TL kredi ve Yüzde 0 faizli 50.000 TL Süper Ek Hesap sunuyor.
Akbank
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Maksimum Tutar: 60.000 TL
Banka, 6 ay vadeli 35.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans imkânı veriyor.
Albaraka Türk
(3 Ay Ertelemeli Finansman - Yeni Müşterilere Özel)
Finansman Oranı: Yüzde 0
Maksimum Tutar: 100.000 TL
Banka, 40.000 TL vade farksız finansman ve World kartlarla 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 taksit sunuyor.
TEB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0 - Yüzde 2,99
Maksimum Tutar: 150.000 TL
Banka, Yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ve Yüzde 2,99 faizli 36 ay vadeli 125.000 TL kredi sağlıyor.