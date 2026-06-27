1 dolarlık evin sırrını anlattı

Sosyal medyada kendisine en çok yöneltilen "Bu işin püf noktası ne?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

"Asıl mesele, neyle karşılaşacağınızı gerçekten bilmiyor olmanız."

Genç kadın, tüm zorluklara rağmen 1 euroya satın aldığı evi yeniden hayata döndürme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını söylüyor.