1 dolarlık evin sırrını anlattı
Sosyal medyada milyonların konuştuğu "1 euro ev" hikâyesinin perde arkası ortaya çıktı. Sicilya'da yaklaşık 1,16 dolara ev satın alan Amerikalı kadın, herkesin sandığı gibi gizli şartlar olmadığını ancak evin büyük bir dönüşüm gerektirdiğini anlattı.
İtalya'nın uzun süredir uyguladığı "1 euro ev" programı yeniden gündemde. ABD'nin Houston kentinde yaşayan 31 yaşındaki Celina Sengendo, Sicilya'da yaklaşık 1,16 dolara satın aldığı evi TikTok'ta paylaşınca sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ancak birçok kullanıcı, bu kadar düşük fiyata satılan bir evin mutlaka gizli şartları olması gerektiğini öne sürdü.
Her evde aynı şartlar yok
Sengendo, internette dolaşan bilgilerin tamamının doğru olmadığını belirterek, bazı evlerde gelir belgesi, belirli süre içinde tadilat yapma zorunluluğu veya farklı yükümlülükler bulunabileceğini söyledi.
Ancak satın aldığı ev için bu şartların geçerli olmadığını ifade eden Sengendo, her belediyenin ve her taşınmazın farklı kurallara sahip olabileceğini vurguladı.
Genç nüfus göç edince proje ortaya çıktı
İtalya'daki 1 euro ev uygulaması, yıllar içinde nüfusunu kaybeden tarihi kasabaları yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirildi. İş bulmak için büyük şehirlere taşınan gençlerin ardından boş kalan evler, sembolik bedellerle satışa çıkarılıyor.
İlk bakışta vazgeçmişti
Sengendo, satın aldığı evi ilk gördüğünde harap durumda olduğu için ilgilenmediğini söyledi. Ancak ilandaki çatı terası fotoğraflarının eksik olması, evin gelecekte nasıl görünebileceğini hayal etmesine neden oldu ve kararını değiştirdi.
İki tavan çökmüş durumda
Yaklaşık 1,16 dolara satın alınan dört katlı evde panoramik çatı terası bulunuyor. Ancak evin iki tavanı çökmüş durumda. Ayrıca elektrik ve su tesisatının yenilenmesi, yapısal güçlendirme ile küf temizliği gibi kapsamlı tadilatlar gerekiyor.
Sengendo, ağır onarımları uzman ekiplerle yaptırmayı, dekorasyon ve iç tasarım çalışmalarını ise kendisinin üstlenmeyi planlıyor.
Sosyal medyada kendisine en çok yöneltilen "Bu işin püf noktası ne?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor:
"Asıl mesele, neyle karşılaşacağınızı gerçekten bilmiyor olmanız."
Genç kadın, tüm zorluklara rağmen 1 euroya satın aldığı evi yeniden hayata döndürme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını söylüyor.