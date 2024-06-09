1 milyon TL ne kadar faiz getirir? Uzmanı 'Son şans' diyerek uyardı: İşte banka banka faiz oranları Bankaların mevduata verdiği faizde son durum belli oldu. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi sürüyor. Bankalarda ortalama faiz 50-53 bandında. 1 milyon TL'yi 32 gün vadeyle bankaya yatırırsanız ay sonunda elinize geçecek rakam 42,43 bin TL. Ekonomist Muhammet Bayram, "Dövizi bozdurup TL’ye geçip, faiz getirisi elde etmek için şu anda son fırsat" uyarısında bulundu. İşte banka banka son durum...

Mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Bankalarda ortalama faiz oranları yüzde 50-53 civarında... Bazı bankalarda ise mevduat faizi yüzde 50’nin de altına sarkmış durumda… 1 | 18

Ekonomist Muhammet Bayram, "Yüksek kazanç için son fırsat" dedi. Milliyet’e konuşan Bayram, “Bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Şu anda faiz oranları yüzde 50-53 civarında. Bazı bankalarda yüzde 50’nin bir miktar altına inmiş durumda” dedi. 2 | 18

Bayram mevduat faizine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 3 | 18