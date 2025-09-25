Bankaların faiz oranları 4,29 ile 2,69 arasında değişiklik gösteriyor. Bu farklılık, kredi kullanmayı düşünenlerin bütçe planlamasını ve uzun vadeli ödeme hesaplarını doğrudan etkiliyor. Peki 25 Eylül 2025 itibarıyla konut kredilerinde güncel tablo nasıl? 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredi için toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar ve ödeme tabloları...