1 milyon TL'lik yatırım savaşın ilk 10 gününde ne kazandırdı, ne kaybettirdi?

ABD/İsrail-İran savaşı 11'inci güne girdi. Orta Doğu'daki gerilim tüm piyasaları alt üst etti. Savaşın başladığı gün 1 milyon TL'si çeşitli yatırım araçlarında olan bir kişi, 10 günde ne kazandı, ne kaybetti?

Damla Kaya
Dolar ($)

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 1.002.276 TL

Değişim: +%0,23

Kâr / Zarar (TL): +2.276 TL

Euro (€)

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 986.908 TL

Değişim: -%1,31

Kâr / Zarar (TL): -13.092 TL

Sterlin (£)

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 998.651 TL

Değişim: -%0,13

Kâr / Zarar (TL): -1.349 TL

Ons Altın

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 973.404 TL

Değişim: -%2,66

Kâr / Zarar (TL): -26.596 TL

Gram Altın

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 975.061 TL

Değişim: -%2,49

Kâr / Zarar (TL): -24.939 TL

Çeyrek Altın

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 975.059 TL

Değişim: -%2,49

Kâr / Zarar (TL): -24.941 TL

Bitcoin (BTC)

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 1.023.824 TL

Değişim: +%2,38

Kâr / Zarar (TL): +23.824 TL

Ethereum (ETH)

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 1.017.103 TL

Değişim: +%1,71

Kâr / Zarar (TL): +17.103 TL

Solana (SOL)

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 1.009.648 TL

Değişim: +%0,96

Kâr / Zarar (TL): +9.648 TL

XRP

28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL

9 Mart'taki değer (TL): 992.540 TL

Değişim: -%0,75

Kâr / Zarar (TL): -7.460 TL

