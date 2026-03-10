1 milyon TL'lik yatırım savaşın ilk 10 gününde ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
ABD/İsrail-İran savaşı 11'inci güne girdi. Orta Doğu'daki gerilim tüm piyasaları alt üst etti. Savaşın başladığı gün 1 milyon TL'si çeşitli yatırım araçlarında olan bir kişi, 10 günde ne kazandı, ne kaybetti?
Dolar ($)
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 1.002.276 TL
Değişim: +%0,23
Kâr / Zarar (TL): +2.276 TL
Euro (€)
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 986.908 TL
Değişim: -%1,31
Kâr / Zarar (TL): -13.092 TL
Sterlin (£)
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 998.651 TL
Değişim: -%0,13
Kâr / Zarar (TL): -1.349 TL
Ons Altın
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 973.404 TL
Değişim: -%2,66
Kâr / Zarar (TL): -26.596 TL
Gram Altın
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 975.061 TL
Değişim: -%2,49
Kâr / Zarar (TL): -24.939 TL
Çeyrek Altın
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 975.059 TL
Değişim: -%2,49
Kâr / Zarar (TL): -24.941 TL
Bitcoin (BTC)
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 1.023.824 TL
Değişim: +%2,38
Kâr / Zarar (TL): +23.824 TL
Ethereum (ETH)
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 1.017.103 TL
Değişim: +%1,71
Kâr / Zarar (TL): +17.103 TL
Solana (SOL)
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 1.009.648 TL
Değişim: +%0,96
Kâr / Zarar (TL): +9.648 TL
XRP
28 Şubat'taki değer: 1 milyon TL
9 Mart'taki değer (TL): 992.540 TL
Değişim: -%0,75
Kâr / Zarar (TL): -7.460 TL