1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne oldu?
Mevduat faizleri yaz aylarındaki seviyelerinden gerilerken 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı da değişti. Güncel oranlarda net getiri yaklaşık 27 bin TL’den 32 bin TL’ye uzanıyor; ancak yüksek oranlarda bloke şartı sonucu değiştirebiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Mevduat faizinde yön aşağı döndü
Türk lirası mevduatta yüksek faiz dönemi sürüyor ancak yaz aylarında görülen seviyelerden geri çekilme dikkat çekiyor. TCMB verilerine göre TL mevduat faizleri 24 Temmuz ile 4 Eylül arasında 255 baz puan gerileyerek yüzde 44,4’e indi. Bankaların bireysel müşterilere sunduğu oranlar ise ürünün türüne, vadesine ve kampanya koşullarına göre değişiyor. 23-24 Eylül tarihli karşılaştırmalarda standart vadeli ürünlerde yaklaşık yüzde 38-39, bazı günlük ve yeni müşteri ürünlerinde ise yüzde 42-44 bandı görülüyor.
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Bir milyon liranın 32 günlük net kazancı faiz oranına göre birkaç bin lira değişebiliyor. Altı aya kadar vadeli TL mevduatta yüzde 17,5 stopaj uygulandığında, yıllık yüzde 38 faiz üzerinden hesaplanan net getiri yaklaşık 27 bin 485 TL oluyor. Faiz yüzde 40’a çıktığında kazanç 28 bin 932 TL’ye, yüzde 42’de 30 bin 378 TL’ye yükseliyor. Yüzde 44 faiz uygulandığında ise teorik net kazanç 31 bin 825 TL’ye ulaşıyor. Hesaplama, paranın tamamına faiz işletildiği varsayımıyla yapılıyor.
Yüzde 38 ile yüzde 44 arasında 4 bin TL fark var
Aynı 1 milyon TL için yıllık faiz oranındaki 6 puanlık fark, yalnızca 32 günlük vadede yaklaşık 4 bin 340 TL net kazanç farkı yaratıyor. Yüzde 38 faizle vade sonunda toplam para yaklaşık 1 milyon 27 bin 485 TL’ye çıkarken yüzde 44 oranında yaklaşık 1 milyon 31 bin 825 TL’ye ulaşıyor. Bu nedenle mevduatta yalnızca yüksek görünen faiz oranına değil, oranın anaparanın ne kadarına uygulandığına ve kampanya koşullarına da bakmak gerekiyor. Aynı faiz oranı iki farklı üründe aynı net kazancı sağlamayabiliyor.
Faizde 255 baz puanlık geri çekilme
TCMB’nin son toplantı özetine göre TL mevduat faiz oranı 24 Temmuz haftasına kıyasla 255 baz puan azalarak 4 Eylül haftasında yüzde 44,4 seviyesine geriledi. Buna göre temmuz sonunda ağırlıklı ortalama oran yaklaşık yüzde 46,95 düzeyindeydi. Bir milyon liranın tamamına bu oranların uygulandığı teorik hesapta 32 günlük net kazanç yaklaşık 33 bin 958 TL’den 32 bin 114 TL’ye geriliyor. Başka bir ifadeyle faizlerdeki 2,55 puanlık düşüş aynı anaparanın aylık getirisini yaklaşık 1.844 TL azaltıyor.
Stopaj kazancın yaklaşık altıda birini götürüyor
Mevduat getirisinde brüt faiz ile yatırımcının hesabına geçen net tutar aynı değil. Altı aya kadar vadeli Türk lirası mevduatta faiz gelirinden yüzde 17,5 oranında stopaj kesiliyor. Örneğin 1 milyon TL’ye yüzde 44 yıllık faiz uygulandığında 32 günlük brüt faiz yaklaşık 38 bin 575 TL oluyor. Vergi kesintisinin ardından yatırımcının elinde yaklaşık 31 bin 825 TL kalıyor. Bu nedenle mevduat oranlarını karşılaştırırken yalnızca yıllık faiz oranına değil, stopaj sonrası net kazanca bakmak daha gerçekçi bir karşılaştırma sağlıyor.
Yüksek faiz oranında bu ayrıntıya dikkat
Bazı günlük veya yeni müşteri hesaplarında ilan edilen faiz oranı standart vadeli mevduattan daha yüksek olabiliyor. Ancak bu ürünlerin bir bölümünde anaparanın belirli kısmına faiz işletilmiyor veya hesapta asgari bir tutarın bırakılması gerekiyor. Bu nedenle yüzde 44 faiz açıklanan bir ürünün gerçek net getirisi, 1 milyon TL’nin tamamına yüzde 44 uygulanan teorik 31 bin 825 TL’nin altında kalabiliyor. Güncel karşılaştırma ekranlarında aynı nominal faiz oranına rağmen farklı net kazançların görülmesinin temel nedenlerinden biri de bu koşullar.
Mevduat ağustosta enflasyonu geçti
Faizlerdeki gerilemeye rağmen mevduat ağustos ayında yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağlayan araçlar arasında kaldı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,84 arttı. Aynı dönemde mevduat faizi TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,05 reel getiri sağladı. Böylece mevduat, altının ardından pozitif reel getiri sağlayan yatırım araçlarından biri oldu. Ancak faiz oranlarındaki düşüşün sürmesi halinde önümüzdeki aylarda mevduatın enflasyon karşısındaki avantajının ne ölçüde korunacağı yeniden önem kazanacak.
Sıradaki kritik tarih 22 Ekim
TCMB, 10 Eylül toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Ekim’de yapılacak. Bankaların mevduat için verdiği oranların yönü açısından yalnızca politika faizi değil, likidite koşulları, bankaların TL mevduat ihtiyacı ve enflasyon beklentileri de belirleyici olacak. Bu nedenle bugün 1 milyon TL için 27-32 bin TL arasında değişen 32 günlük net kazanç, önümüzdeki haftalarda yeniden değişebilir. Özellikle kampanya faizlerinin süresi ve faiz işletilmeyen bakiye şartları yakından izlenmeli.