1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne oldu?

Yüksek faiz oranında bu ayrıntıya dikkat



Bazı günlük veya yeni müşteri hesaplarında ilan edilen faiz oranı standart vadeli mevduattan daha yüksek olabiliyor. Ancak bu ürünlerin bir bölümünde anaparanın belirli kısmına faiz işletilmiyor veya hesapta asgari bir tutarın bırakılması gerekiyor. Bu nedenle yüzde 44 faiz açıklanan bir ürünün gerçek net getirisi, 1 milyon TL’nin tamamına yüzde 44 uygulanan teorik 31 bin 825 TL’nin altında kalabiliyor. Güncel karşılaştırma ekranlarında aynı nominal faiz oranına rağmen farklı net kazançların görülmesinin temel nedenlerinden biri de bu koşullar.