1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...
Bankalarda mevduat faizleri yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 52 seviyesine kadar çıkması, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini çekiyor. 1 milyon TL'yi 32 gün vadeli mevduata yatırmayı planlayanlar ise "Hangi banka ne kadar kazandırıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 14 Aralık 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? İşte bankaların güncel oranları ve 1 milyon TL'nin net getirisi…
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 39,50
Net Kazanç: 28.569,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,87 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 28.931,50 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,50 TL
N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 30.180,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.180,82 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 29.654,80 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,80 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 29.654,80 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,80 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 41,37
Net Kazanç: 29.922,41 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.922,41 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 31.463,02 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
Türkiye Finans (Yeni Müşteri)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 33.632,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.632,87 TL
Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL
TurkishBank
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 37.610,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.610,96 TL