Google Haberler

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu

Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 48’e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 11 Ekim 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Giray Topçular
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 1

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

1 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 2

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

2 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 3

ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 29.376,25 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,25 TL

3 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 4

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42.5
Net Kazanç: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL

4 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 5

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

5 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 6

QNB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 27.050,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.050,96 TL

6 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 7

DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

7 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 8

FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL

8 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 9

ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL

9 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 10

ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

10 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 11

CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

11 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 12

ON
Faiz Oranı: Yüzde 45.50
Net Kazanç: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL

12 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 13

ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

13 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 14

BURGAN BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 29.183,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.183,89 TL

14 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 15

ICBC TURKEY
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

15 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 16

ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

16 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 17

GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 28.613,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.613,26 TL

17 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 18

VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43.5
Net Kazanç: 31.463,02₺
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02₺

18 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 19

HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

19 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 20

AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

20 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 21

HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

21 22
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 22

ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

22 22