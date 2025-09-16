1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların faiz oranlarında güncel tablo...
Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıklamasının ardından gözler bir kez daha mevduat faizlerine çevrildi. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürmesi, mevduat faiz oranlarında da etkili oldu. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 48 seviyelerine çıkardı. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte 16 Eylül 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum...
Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı piyasaların odağına oturdu. Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekildi. Bu karar, bankaların mevduat faizlerinde de hareketliliğe yol açtı.
Bazı bankalar oranlarını yüzde 48 seviyelerine çıkarırken, yüksek faiz arayışındaki yatırımcıların gözü "1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 16 eylül 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ve rakamlar…
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Vadeli TL Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 26 bin 38 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 38 TL
HALKBANK
(E-Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27 bin 484 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL
ŞEKERBANK
(E-Mevduat Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28 bin 931 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL
HAYAT FİNANS
(Avantajlı Hesap)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,9
Net Kazanç: 30 bin 305 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 305 TL
GARANTİ BBVA
(E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 378 TL
ENPARA
(Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 30 bin 739 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 739 TL
ZİRAAT BANKASI
(Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 101 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 101 TL
DENİZBANK
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 101 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 101 TL
AKBANK
(Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 32 bin 320 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 320 TL
QNB
(E-Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 44,25
Net Kazanç: 27 bin 204 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 204 TL
GETİR FİNANS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 27 bin 379 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 379 TL
YAPI KREDİ
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33 bin 66 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 66 TL
ON PLUS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Kazanç: 29 bin 426 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL
ODEABANK
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Kazanç: 26 bin 831 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 831 TL
CEPTETEB
(Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 29 bin 376 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 376 TL
HSBC
(Modern Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 31 bin 984 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 984 TL
FİBABANKA
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 30 bin 11 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 11 TL
ALTERNATİF BANK
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 32 bin 659 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 659 TL
ANADOLUBANK
(Renkli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 34 bin 717 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 717 TL
ING
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 35 bin 441 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 441 TL