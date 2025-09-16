Google Haberler

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların faiz oranlarında güncel tablo...

Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıklamasının ardından gözler bir kez daha mevduat faizlerine çevrildi. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürmesi, mevduat faiz oranlarında da etkili oldu. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 48 seviyelerine çıkardı. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte 16 Eylül 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum...

Merve Özçelik
Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı piyasaların odağına oturdu. Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekildi. Bu karar, bankaların mevduat faizlerinde de hareketliliğe yol açtı.

Bazı bankalar oranlarını yüzde 48 seviyelerine çıkarırken, yüksek faiz arayışındaki yatırımcıların gözü "1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 16 eylül 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ve rakamlar…

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli TL Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 26 bin 38 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 38 TL

HALKBANK

(E-Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27 bin 484 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL

ŞEKERBANK

(E-Mevduat Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28 bin 931 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL

HAYAT FİNANS

(Avantajlı Hesap)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,9

Net Kazanç: 30 bin 305 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 305 TL

GARANTİ BBVA

(E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 378 TL

ENPARA

(Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 739 TL

ZİRAAT BANKASI

(Vadeli TL Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31 bin 101 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 101 TL

DENİZBANK

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31 bin 101 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 101 TL

AKBANK

(Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32 bin 320 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 320 TL

QNB

(E-Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 27 bin 204 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 204 TL

GETİR FİNANS

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 27 bin 379 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 379 TL

YAPI KREDİ

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33 bin 66 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 66 TL

ON PLUS

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Kazanç: 29 bin 426 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL

ODEABANK

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Kazanç: 26 bin 831 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 831 TL

CEPTETEB

(Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 29 bin 376 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 376 TL

HSBC

(Modern Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 31 bin 984 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 984 TL

FİBABANKA

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 30 bin 11 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 11 TL

ALTERNATİF BANK

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 32 bin 659 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 659 TL

ANADOLUBANK

(Renkli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 34 bin 717 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 717 TL

ING

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 35 bin 441 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 441 TL

