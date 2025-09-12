3- Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, iş yeri ya da araç sahibi olurum?

"Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli" ile ev, araç veya iş yerinin teslimatı tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur.

"Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli" ile ise katılımcılar, belirlenen tasarruf birikim süresi boyunca her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimat alabilir.