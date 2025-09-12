10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman nedir, nasıl işler?
Ev, iş yeri veya araç satın almak isteyenlere faizsiz finansman desteği sunacak Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la ilgili detaylar belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sisteme dair merak edilen 10 soruyu yanıtladı.
Konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir adım attı.
Hayata geçirilecek olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemiyle vatandaşlar 81 ilde faizsiz ev, satın alavbilecek. Ayrıca sadece ev değil; araç ve iş yeri sahibi olma imkanı da tanınacak.
Yeni sistemle, aileler kendi bütçesine göre ödeme planlarını oluşturabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.
İşte yeni sistemle ilgili en merak edilen 10 soru ve cevabı...
1- Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir?
Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da iş yeri sahibi olunur.
2- Sistem nasıl işler?
Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur.
Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da iş yeri sahibi olur.
3- Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, iş yeri ya da araç sahibi olurum?
"Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli" ile ev, araç veya iş yerinin teslimatı tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur.
"Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli" ile ise katılımcılar, belirlenen tasarruf birikim süresi boyunca her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimat alabilir.
4- Banka kredisinden farkı nedir?
Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur.
Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.
5- Türkiye’nin 81 ilinde faydalanma imkanı var mı, başvurular nasıl yapılır?
Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.
6- Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?
Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.
7- İş yeri finansmanı nasıl sağlanır?
İş yerinin finansmanı tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.
8- Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?
Evet, ev, araç ve iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.
9- En fazla kaç taksitte kadar imkan sunulur?
Konut ve iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kural vardır. Ancak bu kural toplam süresi 5 yılı aşmamak şartıyla daha kısa finansman süreleri için esnetilebilir.
10- Herkes bu sisteme girebilir mi?
18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir şartı yoktur.