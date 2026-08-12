10 yıl geçse de para kazandırıyor: Nvidia çiplerinde hesaplar değişti
Teknolojide hızla eskiyen donanımların aksine Nvidia’nın 2020’de piyasaya çıkan A100 çipleri, yıllar sonra da gelir üretmeye devam ediyor. CoreWeave’in bu GPU’ları kapsayan sözleşmesinin 2029’a kadar uzanması dikkat çekerken, analistler eski yapay zeka çiplerinin neredeyse 10 yıl sonra bile kazandırabildiğine işaret etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zeka altyapısına yönelik artan talep, ABD'li bulut bilişim şirketi CoreWeave'in bilançosuna güçlü şekilde yansıdı. İkinci çeyrek gelirleri piyasa beklentilerini aşan şirketin hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 16 yükseldi. Şirketin Nvidia A100 GPU'larını 2029'a kadar kullanmasını öngören sözleşme ise yapay zeka çiplerinin ekonomik ömrüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
CoreWeave, yılın ikinci çeyreğinde 2,58 milyar dolar gelir açıkladı. Piyasa beklentisi şirketin 2,56 milyar dolar gelir elde etmesi yönündeydi.
Şirketin düzeltilmiş hisse başına zararı da beklentilerden daha iyi geldi. Analistler hisse başına 1,22 dolar zarar beklerken CoreWeave, 1,03 dolarlık zarar bildirdi.
Geliri bir yılda iki kattan fazla arttı
Yapay zeka odaklı bulut hizmetleri sunan şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 112,5 artarak iki kattan fazla yükseldi.
CoreWeave'in gelir sipariş bakiyesi ise çeyrek sonunda 104 milyar dolara ulaştı. Bu rakam yıllık bazda üç kattan fazla artış anlamına geliyor.
Şirket ayrıca üçüncü çeyreğin ilk dönemlerinde elde edilen 25 milyar doları aşkın yeni müşteri taahhüdünün 104 milyar dolarlık rakama dahil olmadığını bildirdi.
CoreWeave, üçüncü çeyrek gelirinin 3,45 milyar dolar ile 3,6 milyar dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor. Şirketin aynı dönemde 11,5 milyar ila 13,5 milyar dolar arasında sermaye harcaması yapması öngörülüyor.
Eski Nvidia çipleri yıllarca para kazandırabilir
Bilanço rakamlarının yanı sıra CoreWeave'in Nvidia A100 GPU'larına ilişkin sözleşmesi de yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çekti.
CoreWeave'in A100 GPU'larını kapsayan sözleşmesinin 2029'a kadar uzatılması, yapay zeka çiplerinin ekonomik kullanım ömrünün düşünüldüğünden çok daha uzun olabileceği yönündeki görüşleri güçlendirdi.
Futurum Group CEO'su Daniel Newman, gelişmenin ardından "Yani... GPU'ların 2 yıllık yaşam döngüsü meselesi ne oldu?" değerlendirmesinde bulundu.
Futurum piyasa stratejisti Shay Boloor ise söz konusu anlaşmanın Nvidia GPU'larının "neredeyse 10 yıl sonra bile gelir üretebildiğini" göterdiğini ifade etti.
GPU'ların ekonomik ömrü uzun süredir sektörün tartıştığı konular arasında bulunuyor. CoreWeave CEO'su Michael Intrator da daha önce şirketin GPU'ların kullanım ömrü konusunda veri odaklı bir yaklaşım izlediğini belirtmişti.
42 milyar dolarlık gelir beklentisi
Boloor, CoreWeave'in sözleşmeye bağlanmış gelirlerinin görünümündeki iyileşmeye de dikkat çekti. Yaklaşık 42 milyar dolarlık gelirin önümüzdeki 24 ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bir yıl önce bu rakam yaklaşık 15 milyar dolar seviyesindeydi.
CoreWeave açısından temel sorunun artık talep değil, mevcut talebi karşılayacak altyapıyı yeterince hızlı devreye almak olduğu değerlendiriliyor.
Boloor, şirketin yaklaşık 3,7 gigavatlık sözleşmeli güç kapasitesine sahip olduğunu ancak bunun yaklaşık 1,5 gigavatının aktif durumda bulunduğunu belirtti. Buna göre şirketin büyüme hızı, yeni kapasitenin devreye alınarak güçlü talebin gelire dönüştürülmesine bağlı olacak.
CoreWeave hisselerinde sert yükseliş
Güçlü bilanço rakamlarının ardından CoreWeave hisselerinde hızlı yükseliş yaşandı. Hisse salı gününü yüzde 2,42 artışla 90,32 dolardan kapattı.
Mesai sonrası işlemlerde alımlar hızlanırken CoreWeave hisseleri yüzde 15,72 yükselişle 104,52 dolara kadar çıktı.