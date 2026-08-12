10 yıl geçse de para kazandırıyor: Nvidia çiplerinde hesaplar değişti

Şirket ayrıca üçüncü çeyreğin ilk dönemlerinde elde edilen 25 milyar doları aşkın yeni müşteri taahhüdünün 104 milyar dolarlık rakama dahil olmadığını bildirdi.

CoreWeave, üçüncü çeyrek gelirinin 3,45 milyar dolar ile 3,6 milyar dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor. Şirketin aynı dönemde 11,5 milyar ila 13,5 milyar dolar arasında sermaye harcaması yapması öngörülüyor.