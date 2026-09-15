100 bin TL bir ayda ne oldu? Kazananla kaybeden arasındaki fark şaşırttı
Bir ay önce 100 bin TL’sini altın, gümüş, dolar, euro, BIST 100, Bitcoin ya da mevduata koyan yatırımcının bugün elinde ne kadar para olurdu? Aynı para, yalnızca birkaç haftada seçenekler arasında 25 bin lirayı aşan fark yarattı. 100 bin TL’nin yaklaşık bir aylık serüvenini aynı başlangıç parası üzerinden hesapladığımızda, en yüksek ve en düşük so
Hesabı nasıl yaptık?
Karşılaştırmada yaklaşık bir ay önceki piyasa değerleri ile 15 Eylül’deki güncel fiyatlar esas alındı. Hafta sonuna veya piyasanın kapalı olduğu günlere denk gelen tarihlerde en yakın geçerli kapanış kullanıldı. Altın, gümüş, döviz, Bitcoin ve BIST 100’de yalnızca fiyat değişimi dikkate alındı.
Alış-satış makası, komisyon, işlem ücreti ve diğer maliyetler hesaba katılmadı. Bu nedenle rakamlar teorik nominal getiri karşılaştırması niteliğinde.
Yarış 100 bin TL ile başladı
Başlangıç noktası bütün yatırım araçlarında aynı: 100 bin TL. Ama bir ay sonunda ortaya çıkan tablo oldukça farklı. Bazı araçlarda ana para neredeyse yerinde sayarken bir tanesinde 20 bin liranın üzerinde kazanç oluştu.
Bir diğer yatırım aracında ise 100 bin TL’nin altına inilmesi dikkat çekti.
Bitcoin bir ayın açık ara kazananı oldu
Yaklaşık bir ay önce Bitcoin’in TL karşılığı üzerinden 100 bin TL’lik alım yapan bir yatırımcının parasının bugünkü teorik değeri yaklaşık: 124 bin 300 TL
seviyesine ulaştı. Bu, yaklaşık yüzde 24’lük nominal getiri anlamına geliyor.
Bitcoin böylece karşılaştırmadaki diğer bütün seçenekleri açık ara geride bıraktı.
100 bin TL yaklaşık 24 bin TL kazandırdı
Bitcoin tarafında yatırımcının teorik kazancı yaklaşık,İ 24 bin 300 TL oldu. Kripto piyasasının yüksek oynaklığı düşünüldüğünde bu sonuç şaşırtıcı değil. Ancak aynı dönemde altın ve gümüşteki geri çekilme, Bitcoin’in farkı daha da açmasına neden oldu.
Bir ay önce güvenli liman olarak öne çıkan değerli metallerle Bitcoin arasındaki performans makası böylece tersine döndü.
İkinci sırada sürpriz şekilde mevduat var
Kısa vadeli TL mevduatta 14 Ağustos haftasında üç aya kadar vadeli hesapların ağırlıklı ortalama faizi yaklaşık yüzde 47,9 seviyesindeydi. 100 bin TL’nin 32 günlük yaklaşık net getirisi, yüzde 17,5 stopaj varsayımıyla yaklaşık, 3 bin 465 TL olarak hesaplanıyor.
Böylece vade sonunda toplam tutar yaklaşık, 103 bin 465 TL oldu. Hiç fiyat riski almadan elde edilen bu sonuç, mevduatı Bitcoin’in ardından ikinci sıraya taşıyor.
Euro ve dolar 100 bin TL’yi ne kadar artırdı?
Euro/TL son bir ayda yaklaşık yüzde 1,2 yükseldi. 100 bin TL’sini euroda değerlendiren yatırımcının parasının teorik karşılığı bugün yaklaşık, 1 bin 190 TL sviyesinde. Böylece euro, 100 bin TL’ye yaklaşık 1.190 TL nominal kazanç sağlamış oldu.
Dolar/TL aynı dönemde yaklaşık yüzde 1,5 yükseldi. 100 bin TL’lik dolar yatırımının bugünkü teorik değeri yaklaşık, 101 bin 540 TL seviyesine ulaşıyor. Dolar, eurodan biraz daha yüksek getiri sağladı ancak mevduatın oldukça gerisinde kaldı.
BIST 100 neredeyse yerinde saydı
BIST 100 endeksi yaklaşık bir ay önce 14 bin 172 puan civarındaydı. Endeks bugün yaklaşık 14 bin 230 puan bölgesinde bulunuyor. Böylece aylık değişim yalnızca yüzde 0,4 civarında kaldı. 100 bin TL’nin teorik karşılığı yaklaşık, 100 bin 420 TL oldu.
Altında beklenen tablo çıkmadı
Gram altın son bir ayın en çok konuşulan yatırım araçlarından biri oldu. Ancak başlangıç ve bugünkü fiyat karşılaştırıldığında gram altında yaklaşık yüzde 0,4 civarında kayıp görülüyor.
100 bin TL’lik yatırımın teorik değeri bugün yaklaşık, 99 bin 630 TL seviyesinde bulunuyor. Yani altın bu kısa dönemde yatırımcısına nominal kazanç sağlamadı.
Listenin sonunda gümüş var
Gümüş son haftalarda oldukça sert fiyat hareketleri yaşadı. Bir ay önce yaklaşık 100 TL civarında bulunan gram gümüş, bugün yine aynı bölgeye yakın seyretse de başlangıç seviyesinin biraz altında bulunuyor.
100 bin TL’lik yatırımın teorik değeri bugün yaklaşık 99 bin 250 TL seviyesinde bulunuyor. Böylece gümüş, karşılaştırmadaki en düşük sonucu veren yatırım aracı oldu.
Kazananla kaybeden arasındaki fark 25 bin lirayı geçti
Tablonun en dikkat çekici sonucu, en yüksek ve en düşük getiri arasındaki farkta ortaya çıkıyor. Yaklaşık bir ay önce 100 bin TL’lik yatırım Bitcoin’de 124 bin 300 TL’ye çıkarken, gram gümüşte aynı tutar yaklaşık 99 bin 250 TL’ye geriledi.
İki yatırım aracı arasındaki fark böylece 25 bin TL’yi aştı. Aynı başlangıç parasıyla yalnızca yatırım tercihi, bir ay gibi kısa bir sürede oldukça büyük bir sonuç farkı yarattı.
Bir aylık sıralama nasıl oluştu?
Yaklaşık hesaplamalara göre 100 bin TL’nin bugünkü teorik değeri Bitcoin’de 124 bin 300 TL, TL mevduatta 103 bin 465 TL, dolarda 101 bin 540 TL ve euroda 101 bin 190 TL oldu.
BIST 100’de aynı tutar yaklaşık 100 bin 420 TL seviyesinde kalırken, gram altında 99 bin 630 TL’ye, gram gümüşte ise 99 bin 250 TL’ye geriledi. Bu tablo yalnızca kısa dönem performansını gösteriyor; uzun vadeli sonuçların tamamen farklı olabileceği unutulmamalı.
En düşük riskli seçenek en yüksek getiriyi vermedi
Karşılaştırmanın bir diğer dikkat çekici noktası risk-getiri farkı oldu. Mevduat, Bitcoin kadar kazandırmadı ancak değerli metallerden, dövizden ve BIST 100’den daha yüksek bir aylık nominal getiri sağladı.
Bitcoin ise yüksek oynaklık karşılığında listenin açık ara lideri oldu. Bu durum, kısa vadede risk düzeyi ile getiri arasındaki ilişkinin ne kadar hızlı değişebildiğini gösteriyor.
Bir ay sonra sıralama tamamen değişebilir
Bu tablo yalnızca geçmiş bir aylık performansı gösteriyor. Fed kararı, küresel faizler, jeopolitik gelişmeler, dolar/TL ve Borsa İstanbul’daki hareketler önümüzdeki dönemde sıralamayı tamamen değiştirebilir.
Bugünün kazananı bir sonraki ay aynı performansı göstermek zorunda değil. Ancak son bir ayın tablosu, yatırım araçları arasındaki getiri farkının ne kadar hızlı açılabildiğini açık biçimde ortaya koyuyor.