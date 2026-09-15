100 bin TL bir ayda ne oldu? Kazananla kaybeden arasındaki fark şaşırttı

Hesabı nasıl yaptık?





Karşılaştırmada yaklaşık bir ay önceki piyasa değerleri ile 15 Eylül’deki güncel fiyatlar esas alındı. Hafta sonuna veya piyasanın kapalı olduğu günlere denk gelen tarihlerde en yakın geçerli kapanış kullanıldı. Altın, gümüş, döviz, Bitcoin ve BIST 100’de yalnızca fiyat değişimi dikkate alındı.

Alış-satış makası, komisyon, işlem ücreti ve diğer maliyetler hesaba katılmadı. Bu nedenle rakamlar teorik nominal getiri karşılaştırması niteliğinde.