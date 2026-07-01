102 yıllık market zinciri tarihe karıştı: Son mağazaları da kapatıldı

2023 yılında Aldi, ABD'deki büyüme planları kapsamında Harveys'i satın aldı ve birçok mağazayı kendi konseptine dönüştürdü. Ancak iki yıldan kısa süre sonra kalan mağazalar yeniden Southeastern Grocers'a satıldı. Son aşamada ise bu mağazalar da Winn-Dixie markasına dönüştürüldü.