102 yıllık market zinciri tarihe karıştı: Son mağazaları da kapatıldı
1924 yılında kurulan ve ABD'nin güneydoğusunda uzun yıllar faaliyet gösteren Harveys Supermarket markası tamamen ortadan kalktı. Zincirin kalan son sekiz mağazası Winn-Dixie'ye dönüştürülürken, 102 yıllık marka resmen tarih oldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
102 yıllık market zinciri Harveys Supermarket'in faaliyetleri tamamen sona erdi. Güneydoğu ABD'de hizmet veren zincirin kalan son mağazaları da Winn-Dixie tabelasıyla faaliyet göstermeye başladı. Böylece 1924 yılında kurulan Harveys markası 102 yılın ardından resmen tarihe karıştı.
22 Haziran 2026'da yapılan açıklamaya göre, Harveys'e ait kalan tüm mağazalar aynı çatı şirket olan Southeastern Grocers tarafından Winn-Dixie markasına dönüştürüldü. Şirket, 2022 yılında yaklaşık 9,6 milyar dolarlık yıllık satış hacmiyle ABD'nin en büyük market işletmecileri arasında yer alıyordu.
Bir dönem hızla büyümüştü
Harveys, özellikle 2010'lu yıllarda önemli bir büyüme yakaladı. Florida, Georgia ve Carolinas eyaletlerinde hızla genişleyen zincir, 2016 yılında aynı anda 73 yeni mağaza açtı. Uygun fiyat politikası, "Bir Alana Bir Bedava" kampanyaları ve sadakat programlarıyla müşteri kitlesini genişletmeyi hedefledi.
Borç yükü ve el değiştirmeler markayı bitirdi
Şirketin yükselişi uzun sürmedi. Ana şirket Southeastern Grocers, 2018 yılında 500 milyon doların üzerinde borç nedeniyle iflas korumasına başvurdu ve yeniden yapılanma kapsamında 94 mağazasını kapattı. Harveys mağazalarının sayısı da yıllar içinde hızla azalarak sekize kadar düştü.
2023 yılında Aldi, ABD'deki büyüme planları kapsamında Harveys'i satın aldı ve birçok mağazayı kendi konseptine dönüştürdü. Ancak iki yıldan kısa süre sonra kalan mağazalar yeniden Southeastern Grocers'a satıldı. Son aşamada ise bu mağazalar da Winn-Dixie markasına dönüştürüldü.
Böylece yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip Harveys Supermarket markası tamamen ortadan kalkarken, şirket markayı "bölgenin köklü ve saygın market zincirlerinden biri" olarak anmaya devam ediyor.