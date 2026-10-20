118 yıllık ayakkabı devinde işler tersine döndü: Satış ihtimali konuşuluyor
Nike'ın 2003 yılında satın aldığı 118 yıllık ayakkabı markası Converse, sert satışların ardından zorlu bir viraja girdi. Son çeyrekte gelirleri yüzde 28 gerileyen marka Nike'ın toparlanma sürecini de zorlaştırırken, Converse'in elden çıkarılması değerlendiriliyor.
Dünyanın en tanınmış spor ayakkabı markalarından Converse, uzun süredir devam eden satış düşüşünü durduramıyor. Özellikle Chuck Taylor modeliyle tanınan 118 yıllık marka, Nike'ın finansal performansı üzerinde giderek daha büyük bir baskı oluşturuyor.
Fortune'un haberine göre Converse, Nike'ın toplam satışlarının sadece yüzde 2,5'ini oluşturmasına rağmen son çeyrekte şirketin satışlarındaki düşüşün yüzde 20'sinden sorumlu oldu.
Converse neden kan kaybediyor?
Analistler, markanın yaşadığı gerilemeyi ürün yeniliklerinin yetersiz kalmasına ve ikonik Chuck Taylor modeline aşırı bağımlılığına bağlıyor.
Benzer bir sorun, VF Corporation bünyesindeki Vans markasında da görülüyor. Vans'ın belirli kaykay ayakkabısı modellerine yoğunlaşması, değişen tüketici taleplerine uyum sağlamasını zorlaştırıyor.
Talepte yüzde 44'lük tarihi düşüş
BNP Paribas analisti Laurent Vasilescu, Converse'in Kasım 2025'te sona eren mali çeyrekteki performansına dikkat çekerek bir markanın talebinde yüzde 44'lük düşüşe daha önce rastlamadığını belirtti. Converse'in son çeyrekteki satışları ise yüzde 28 geriledi.
Nike, Converse'i satacak mı?
Nike CEO'su Elliott Hill'in göreve başlamasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Converse'in toparlanamaması, markanın geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Analistler, Converse'in Nike portföyündeki yerinin yeniden değerlendirilebileceğini düşünüyor. Vasilescu da Nike'ın markayı satmaya karar vermesi halinde şaşırmayacağını ifade etti.
Ancak Nike'ın Converse'i satacağına ilişkin resmi bir karar veya açıklama bulunmuyor. Satış ihtimali şimdilik analist değerlendirmeleriyle sınırlı.