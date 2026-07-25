12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı

Markanın büyümesinde en önemli kanallardan biri TikTok oldu. Glow For It, ürünlerini tanıtmak, müşterilerin sorularını yanıtlamak ve tüketicilerle doğrudan iletişim kurmak amacıyla her gün en az altı saat canlı yayın gerçekleştiriyor.