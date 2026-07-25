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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı

Üniversite öğrencisiyken annesinin mutfağında başladığı küçük girişim, milyon dolarlık bir işe dönüştü. İngiliz girişimci Daisy Kelly, TikTok üzerinden yaptığı 12 saatlik tek bir canlı yayında 130 bin dolar satış gerçekleştirdi. 27 yaşındaki Kelly'nin kurduğu güzellik markasının yıllık geliri ise yaklaşık 7,8 milyon dolara ulaştı.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 1

Sosyal medya artık yalnızca içerik üretmek ve takipçi kazanmak için kullanılmıyor; aynı zamanda dev bir satış kanalına dönüşüyor. Bunun dikkat çekici örneklerinden biri İngiltere'de yaşandı.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 2

27 yaşındaki girişimci Daisy Kelly, kişisel bir sorununa çözüm bulmak için geliştirdiği ürünü önce küçük bir yan işe, ardından milyonlarca dolarlık bir güzellik markasına dönüştürdü. Kelly'nin başarısında TikTok üzerinden yapılan canlı satışlar önemli rol oynadı.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 3

Şirketin satışlarının yüzde 40'tan fazlası TikTok Shop İngiltere üzerinden gelirken, Kelly bir canlı yayında ulaştığı satış rakamıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 4

Kelly'nin girişimcilik hikâyesinin arkasında kendi yaşadığı bir sorun bulunuyor. Yıllarca kirpiklerini yolduğunu anlatan genç girişimci, COVID-19 salgını sırasında güzellik salonlarına gidemeyince kendi kirpik uzatma serumunu geliştirmeye karar verdi.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 5

O dönemde üniversite öğrencisi olan Kelly, Glow For It adlı markasını annesinin mutfağındaki masada kurdu. Başlangıçta küçük bir girişim olan şirket zamanla hızla büyüdü. Haberde yer alan verilere göre Glow For It'in yıllık geliri yaklaşık 7,8 milyon dolara ulaştı.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 6

Markanın büyümesinde en önemli kanallardan biri TikTok oldu. Glow For It, ürünlerini tanıtmak, müşterilerin sorularını yanıtlamak ve tüketicilerle doğrudan iletişim kurmak amacıyla her gün en az altı saat canlı yayın gerçekleştiriyor.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 7

Ancak bir yayın diğerlerinden çok daha dikkat çekici sonuç verdi. Kelly, 12 saat süren tek bir TikTok canlı yayınında 130 bin doların üzerinde satış yaptıklarını açıkladı.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 8

Genç girişimci canlı satış deneyimini, "Mağazanızda 500 kişinin bulunması gibi" sözleriyle anlattı.

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12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı - Resim: 9

Kelly'nin başarısı iş dünyasında da karşılık buldu. Genç girişimci Forbes'un "30 Under 30" listesine girerken, CEW tarafından "Young Achiever of the Year" ödülüne layık görüldü.

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