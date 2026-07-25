12 saatlik TikTok yayınıyla 130 bin dolar kazandı
Üniversite öğrencisiyken annesinin mutfağında başladığı küçük girişim, milyon dolarlık bir işe dönüştü. İngiliz girişimci Daisy Kelly, TikTok üzerinden yaptığı 12 saatlik tek bir canlı yayında 130 bin dolar satış gerçekleştirdi. 27 yaşındaki Kelly'nin kurduğu güzellik markasının yıllık geliri ise yaklaşık 7,8 milyon dolara ulaştı.
Sosyal medya artık yalnızca içerik üretmek ve takipçi kazanmak için kullanılmıyor; aynı zamanda dev bir satış kanalına dönüşüyor. Bunun dikkat çekici örneklerinden biri İngiltere'de yaşandı.
27 yaşındaki girişimci Daisy Kelly, kişisel bir sorununa çözüm bulmak için geliştirdiği ürünü önce küçük bir yan işe, ardından milyonlarca dolarlık bir güzellik markasına dönüştürdü. Kelly'nin başarısında TikTok üzerinden yapılan canlı satışlar önemli rol oynadı.
Şirketin satışlarının yüzde 40'tan fazlası TikTok Shop İngiltere üzerinden gelirken, Kelly bir canlı yayında ulaştığı satış rakamıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Kelly'nin girişimcilik hikâyesinin arkasında kendi yaşadığı bir sorun bulunuyor. Yıllarca kirpiklerini yolduğunu anlatan genç girişimci, COVID-19 salgını sırasında güzellik salonlarına gidemeyince kendi kirpik uzatma serumunu geliştirmeye karar verdi.
O dönemde üniversite öğrencisi olan Kelly, Glow For It adlı markasını annesinin mutfağındaki masada kurdu. Başlangıçta küçük bir girişim olan şirket zamanla hızla büyüdü. Haberde yer alan verilere göre Glow For It'in yıllık geliri yaklaşık 7,8 milyon dolara ulaştı.
Markanın büyümesinde en önemli kanallardan biri TikTok oldu. Glow For It, ürünlerini tanıtmak, müşterilerin sorularını yanıtlamak ve tüketicilerle doğrudan iletişim kurmak amacıyla her gün en az altı saat canlı yayın gerçekleştiriyor.
Ancak bir yayın diğerlerinden çok daha dikkat çekici sonuç verdi. Kelly, 12 saat süren tek bir TikTok canlı yayınında 130 bin doların üzerinde satış yaptıklarını açıkladı.
Genç girişimci canlı satış deneyimini, "Mağazanızda 500 kişinin bulunması gibi" sözleriyle anlattı.
Kelly'nin başarısı iş dünyasında da karşılık buldu. Genç girişimci Forbes'un "30 Under 30" listesine girerken, CEW tarafından "Young Achiever of the Year" ödülüne layık görüldü.