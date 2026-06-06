124 yıllık ekmek fırını kapanma tehlikesiyle karşı karşıya
İngiltere'nin köklü ekmek üreticilerinden Brace's Bakery, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şirketin Newport'taki fabrikasında çalışan yaklaşık 250 kişinin işini kaybetme riski bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir asırdan uzun süredir faaliyet gösteren İngiliz fırıncılık markası Brace's Bakery için kritik günler yaşanıyor. Süpermarket zincirlerine ekmek ve unlu mamuller tedarik eden şirketin geleceği belirsizliğini korurken, çalışanlar olası işten çıkarmalar nedeniyle endişeyle gelecek kararı bekliyor.
Galler'in Newport kentindeki Pen-y-Fan Sanayi Bölgesi'nde bulunan Brace's Bakery tesisinde çalışan yaklaşık 250 kişinin işinin risk altında olduğu bildirildi. Şirket yönetiminin kısa süre içinde çalışanlara ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.
Şirket yetkilileri, markanın faaliyetlerini sürdürebilmesi için potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Yönetim, yeni bir alıcı bulunamaması halinde fabrikanın kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Çalışanların aktardığı bilgilere göre son dönemde maaş ödemelerinde çeşitli aksaklıklar yaşandı. Bazı personelin ücretlerinin eksik ödendiği öne sürülürken, mart ayında da maaşların bir hafta gecikmeli yatırıldığı belirtildi.
Şirket Direktörü Jonathan Brace, işletmenin son aylarda zorlu piyasa koşullarıyla mücadele ettiğini ifade etti. Brace, yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde markanın faaliyetlerini sürdürmesini umduklarını söyledi.
Brace's Bakery'nin geçmişi 1902 yılına kadar uzanıyor. Şirket, İngiltere'nin en köklü aile işletmelerinden biri olarak biliniyor ve uzun yıllardır ekmek, sandviç ekmeği, rulo ekmek ve geleneksel Galler çörekleri üretiyor.
Şirketin ürünleri başta Asda, Tesco ve Sainsbury's olmak üzere İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinde satışa sunuluyor. Olası bir kapanma durumunda markanın raflardan tamamen çekilebileceği belirtiliyor.
Şirket yönetiminin geçen yıl çalışanlara gönderdiği yazıda, zorlaşan piyasa koşulları nedeniyle Newport'taki tek üretim tesisinin kapatılmasının değerlendirildiği ortaya çıktı. Ancak süreç daha sonra askıya alınmıştı.
İngiltere'de son yıllarda enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş birçok gıda üreticisini zor durumda bıraktı. Özellikle fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler kârlılık baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.
Şirket yönetimi, önceliklerinin çalışanların işlerini korumak ve markanın faaliyetlerini sürdürmek olduğunu vurguladı. Fabrikadaki yüzlerce çalışan ise şirketin geleceğine ilişkin açıklanacak kararı bekliyor.