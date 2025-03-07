13 şirketin temettü ödeme planı belli oldu! İşte tarihler ve pay başına düşen temettü miktarları
Borsa İstanbul'da işlem gören 13 şirket, 2025 yılı için temettü dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Koç Holding, Akbank, Oyak Çimento ve Sabancı Holding gibi şirketlerin temettü teklifleri, genel kurul onayına sunulacak. Ödeme tarihleri ve pay başına düşen temettü miktarları açıklandı. İşte temettü ödeme kararı alan 13 şirket, ödeme tarihleri ve pay başına ödeyecekleri temettü tutarları...
Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket, 2025 yılı için temettü ödeme planlarını açıkladı.
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Yönetim kurullarının aldığı kararlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaşıldı.
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Temettü teklifleri, şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra kesinleşecek.
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İşte 2025 yılı temettü ödeme planlarını açıklayan şirketler, ödeme tarihleri ve pay başına düşen temettü miktarları!
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