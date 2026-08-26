1350 TL'ye günde 11 saat çalışıyolar
Kayısısıyla dünyaya adını duyuran Malatya’da üreticiler alternatif ürüne yöneldi. Akçadağ’da yüzlerce dönüm arazide yetiştirilen kurutmalık domateslerde hasat başladı. Güneşte kurutulan tonlarca domates, İzmir üzerinden Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilirken, dönüm başına 10 ila 12 ton verim alınıyor.
Malatya’da kayısıya alternatif olarak yetiştirilen kurutmalık domatesler tarlaları kırmızıya boyadı. Ürün çeşitliliğini artırmak ve bölge ekonomisine yeni gelir kapısı oluşturmak amacıyla yapılan üretimde hasat ve kurutma mesaisi hızlandı.
Tarladan toplanan domatesler geniş sergi alanlarına taşınıyor, burada ikiye bölünüp tuzlandıktan sonra günlerce güneş altında bekletiliyor. Kurutma işlemi tamamlanan ürünler ise ihracat için hazırlanarak önce İzmir’e, ardından dünya pazarlarına gönderiliyor.
Kurutmalık domates üretimi bölge ekonomisine katkısının yanı sıra istihdam da oluşturuyor. Yaklaşık 60 mevsimlik işçi, mayıs ayından ekim ayına kadar üretim sürecinde çalışıyor.
İşçilerin sabah 06.00’dan akşam 17.00’ye kadar çalıştığını belirten Hacı Polat, günlük yevmiyenin 1.350 TL olduğunu söyledi.
Kızaran domatesler traktör ve araçlarla sergi alanlarına getiriliyor. Burada çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler tarafından ortadan ikiye bölünen domatesler tuzlandıktan sonra 5-6 gün boyunca güneşte kurutuluyor.
Üretici Fatih Kolay, yaklaşık 12 yıldır kurutmalık domates sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti. Asıl işlerinin kuru kayısı alım satımı olduğunu ifade eden Kolay, İzmir’deki müşterilerinden gelen talep üzerine kurutmalık domates üretimine başladıklarını söyledi. (İHA)