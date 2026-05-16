15 milyon borçluya 72 ay taksit imkanı

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu borçlarında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Ayrıca daha önce 50 bin TL ile sınırlı olan tecil edilebilir borç tutarının da 1 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu değişikliğin özellikle küçük işletmeler ve esnaf açısından rahatlatıcı etki oluşturması bekleniyor.