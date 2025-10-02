1.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu
Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 48’e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 1.5 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?
Bankaların mevduat faizleri, yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın eylül ayında aldığı faiz indirimi kararının ardından bankaların faiz oranlarında da değişimler yaşandı.
Yüzde 48’e yaklaşan faiz oranları, yatırımcıların mevduatta elde edebilecekleri getirileri yeniden araştırmaya yöneltti.
CEPTETEB
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 45 bin 792 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 545 bin 792 TL
DENİZBANK
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 45 bin 647 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 545 bin 647 TL
FİBABANKA
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 47 bin 665 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 547 bin 665 TL
ALTERNATİF BANK
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 46 bin 656 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 546 bin 656 TL
ING
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 46 bin 656 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 546 bin 656 TL
QNB
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46.25
Net Kazanç: 45 bin 899 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 545 bin 899 TL
GETİR FİNANS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 43 bin 812 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 543 bin 812 TL
YAPI KREDİ
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 45 bin 631 54 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 545 bin 631 TL
AKBANK
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 47 bin 736 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 547 bin 736
GARANTİ BBVA
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 47 bin 736 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 547 bin 736
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 47 bin 736 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 547 bin 736
ODEA
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 43 bin 397 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 543 bin 397 TL