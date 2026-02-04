15 yaşında başladı, "Batarsın" diyenlere inat patron oldu
Eskişehir’de yaşayan Eylül Gökbiçer, 15 yaşından itibaren çalışarak biriktirdiği parayla, tüm olumsuz yorumlara rağmen 19 yaşında kendi kafesini açtı. Ailesinden ya da herhangi bir yerden destek almadan hayalini gerçekleştiren genç girişimci, yaşıtlarına cesaret veren bir başarı hikâyesi sundu.
Eskişehir’de yaşayan Eylül Gökbiçer, sosyal medyadan uzak durarak ve yıllarca çalışarak kendi işini kurmayı başardı. Liseyi dışarıdan bitiren Gökbiçer, yaklaşık üç yıl boyunca farklı restoranlarda çalıştı ve kazandığı parayı biriktirdi. Toplamda 350 bin TL’ye ulaşan birikimiyle Odunpazarı ilçesinde hayalini kurduğu kafeyi açtı. Genç yaşına rağmen aldığı risk, çevresinden gelen “yapamazsın” uyarılarına rağmen onu hedefinden vazgeçirmedi.
Kafesini açarken ne ailesinden ne de başka bir kurumdan maddi destek aldığını vurgulayan Gökbiçer, tüm süreci kendi emeğiyle yürüttü. Komşu esnaflar tarafından da sevilen genç işletmeci, işini ayakta tutmak için büyük bir özveri gösterdi. Kendi sosyal medya hesabının olmadığını söyleyen Gökbiçer, boş zamanlarını kitap okuyarak ve kişisel gelişimine yatırım yaparak değerlendirdiğini ifade etti.
Eylül Gökbiçer, 15 yaşından beri restoran sektöründe çalıştığını, garsonluk ve komilik yaptığını anlattı. “Benim de bir yerim olsun” hayaliyle yola çıktığını belirten genç girişimci, ürünlerin tamamını kendi elleriyle hazırladığını söyledi. İçli köfte, sarma, gözleme ve omlet gibi ev yapımı ürünlerle müşterilerine hizmet veriyor. Sipariş ve paket servis süreçlerinin zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getirdi.
İşin yükünün ağır olduğunu kabul eden Gökbiçer, küçük kız kardeşinin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Kardeşinin fikirleri ve yardımı sayesinde yoğun tempoya yetişebildiğini belirten genç işletmeci, bu desteğin kendisine moral verdiğini söyledi. Gelecekte işini büyütmeyi ve şartlar uygun olursa ikinci bir şube açmayı hedefliyor.
Esnaflığın zorluklarına da değinen Gökbiçer, bazen dükkânda 23 saate varan sürelerle kaldığını anlattı. Temizlikten pakete, servisten yönetime kadar her işle kendisinin ilgilendiğini belirtti. KOSGEB’e yaptığı başvurunun olumsuz sonuçlandığını, bu nedenle herhangi bir resmi destekten yararlanamadığını da sözlerine ekledi.
Tüm zorluklara rağmen kendi işini yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Eylül Gökbiçer, “İnsan kendi hayallerini gerçekleştiriyor” diyerek yaşıtlarına cesaret verdi. Henüz borçlarını ödemeye devam ettiğini ancak yavaş yavaş kâr etmeye başladığını ifade eden genç girişimci, küçük adımlarla başlayan bu yolculuğun devamının da geleceğine inanıyor.