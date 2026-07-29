150 bin kişilik dev kadro küçülüyor, BMW’de ilk hedef belli oldu
BMW, tarihinin en geniş gönüllü ayrılık programlarından biriyle kadrosunu küçültmeye hazırlanıyor. Üretim hatları korunurken yönetim ve geliştirme birimleri öne çıkıyor; planın ölçeği ile şirketi bu noktaya getiren baskı neydi?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Binlerce kişilik plan doğrulandı
BMW (BMW), Almanya’daki çalışan sayısını 2027 sonuna kadar birkaç bin kişi azaltacak. Şirket ile işçi temsilcileri, gönüllü ayrılık ve tazminat programında anlaşmaya vardı. Kurum içinden aktarılan bilgilere göre küresel küçülme yaklaşık 8 bin kişiye ulaşabilir.
Kadronun yüzde 5’i gidebilir
BMW’nin 2025 sonundaki çalışan sayısı 154 bin 540 olarak açıklandı. Yaklaşık 8 bin kişilik azalma, küresel kadronun yüzde 5’inden fazlasına karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle şirket genelindeki her 19 pozisyondan biri ortadan kalkabilir.
Zorunlu işten çıkarma planlanmıyor
BMW, küçülmeyi öncelikle doğal çalışan devri ve gönüllü ayrılıklar üzerinden yürütmeyi planlıyor. Tazminat programı, şirketin doğrudan ve geniş çaplı zorunlu işten çıkarmalara başvurmadan personel giderlerini kalıcı biçimde azaltmasını amaçlıyor.
Takvim 2027 sonunda bitecek
Gönüllü ayrılık programının Ekim 2026’da başlaması ve 2027 sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Tazminatların çalışanların gelirine ve şirkette geçirdiği süreye göre belirleneceği belirtiliyor. BMW’nin program için yüz milyonlarca avroluk kaynak ayırması bekleniyor.
İlk hedef masa başı kadrolar
Küçülmenin merkezinde doğrudan üretimde çalışmayan personel bulunuyor. Yönetim, idari işler, planlama, araştırma ve geliştirme birimlerindeki çalışanlara gönüllü ayrılık seçeneği sunulacak. Programın kapsamı nedeniyle en büyük baskının beyaz yakalı kadrolarda oluşması bekleniyor.
Üretim hatları korunacak
BMW’nin Almanya’daki otomobil üretiminde çalışan personel programın dışında tutulacak. Şirket, iş gücü maliyetlerini azaltırken fabrikalardaki üretim kapasitesini ve yeni model takvimini korumayı hedefliyor. Fabrika çalışanlarına yönelik mevcut istihdam güvencesi de güçlendirildi.
Münih daha fazla etkilenebilir
BMW’nin merkezinin yanı sıra büyük yönetim ve geliştirme birimlerine ev sahipliği yapan Münih, programdan en fazla etkilenebilecek yerlerin başında geliyor. Kentteki araştırma ve inovasyon merkezinde yaklaşık 25 bin mühendis, tasarımcı, geliştirici ve işletme uzmanı çalışıyor.
Almanya kadronun merkezinde
BMW’nin küresel çalışanlarının yarısından fazlası Almanya’da bulunuyor. Yaklaşık 85 bin kişilik ülke kadrosu; fabrikalar, yönetim merkezi ve araştırma birimlerine dağılıyor. Üretimin kapsam dışında bırakılması, azaltımın idari merkezlerde yoğunlaşacağı anlamına geliyor.
Kâr uyarısı planı hızlandırdı
BMW, haziran ayında Çin’deki zayıflık ve artan maliyetler nedeniyle 2026 beklentilerini düşürdü. Şirket, ikinci çeyrekte geçen yıla göre belirgin kâr ve nakit akışı kaybı beklediğini bildirdi. Yönetim bunun ardından maliyet azaltma çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.
Çin en zayıf halka oldu
BMW’nin Çin’deki teslimatları 2025’te yüzde 12,5 geriledi. Düşüş 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 10 olarak sürdü. Elektrikli olmayan otomobillerde talebin daha hızlı zayıflaması ve yerli markaların fiyat rekabeti, şirketin en önemli pazarlarından birindeki baskıyı artırdı.
Avrupa kaybı kapatamadı
BMW’nin 2025 satışları Avrupa’da yüzde 7,3, Amerika kıtasında yüzde 5,6 arttı. Küresel teslimatlar yüzde 0,5 yükselerek 2 milyon 463 bin 681’e ulaştı. Ancak şirket, 2026’da Çin ve Asya-Pasifik’teki gerilemeyi diğer pazarlardaki büyümeyle karşılayamadığını açıkladı.
Tarife ve enerji baskısı birleşti
BMW, yüksek gümrük tarifelerinin 2026 otomotiv faaliyet kâr marjını yaklaşık 1,25 puan azaltmasını bekliyordu. Orta Doğu’daki çatışmaların enerji maliyetlerini yükseltmesi ve tüketici güvenini zayıflatması, şirketin daha sert tasarruf önlem
2020’deki model geri dönüyor
BMW, salgının başladığı 2020 yılında da yaklaşık 6 bin pozisyonu doğal çalışan devri ve gönüllü anlaşmalarla azaltmıştı. Yeni programın 8 bin kişiye ulaşması halinde şirketin yakın tarihindeki en kapsamlı istihdam azaltımlarından biri gerçekleşecek.
Rakamlar 30 Temmuz’da açıklanacak
BMW, 2026’nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını 30 Temmuz’da yayımlayacak. Satışlar, faaliyet marjı, serbest nakit akışı ve yeniden yapılanmanın tek seferlik maliyeti, 8 bin kişilik küçülme planının finansal boyutunu gösterecek temel veriler olacak.