Binlerce kişilik plan doğrulandı

BMW (BMW), Almanya’daki çalışan sayısını 2027 sonuna kadar birkaç bin kişi azaltacak. Şirket ile işçi temsilcileri, gönüllü ayrılık ve tazminat programında anlaşmaya vardı. Kurum içinden aktarılan bilgilere göre küresel küçülme yaklaşık 8 bin kişiye ulaşabilir.