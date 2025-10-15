Google Haberler

150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları...

2025'in son çeyreğinde pek çok vatandaş günlük harcamalarını karşılamak, çeşitli masraflarını finanse etmek için bankaların ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bu dönemde faiz oranları ve vade seçenekleri yakından takip ediliyor. Peki, 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların güncel tabloları ve ödeme planları...

Remziye Karakuş
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 1

TÜRKİYE İŞ BANKASI
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 17.102,77 TL
Toplam Ödeme: 206.095,74 TL

1 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 2

ZİRAAT KATILIM
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 17.353,13 TL
Toplam Ödeme: 208.987,56 TL

2 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 3

ING
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 201.517,20 TL

3 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 4

GARANTİ BBVA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 201.629,70 TL

4 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 5

YAPI KREDİ
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 16.731 TL
Toplam Ödeme: 201.517 TL

5 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 6

QNB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 16.607,46 TL
Toplam Ödeme: 200.152,02 TL

6 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 7

DENİZBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,61
Aylık Taksit: 16.632,05 TL
Toplam Ödeme: 200.447,10 TL

7 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 8

FİBABANKA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,50
Aylık Taksit: 17.744,72 TL
Toplam Ödeme: 213.799,14 TL

8 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 9

ALTERNATİF BANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 16.240,76 TL
Toplam Ödeme: 195.639,12 TL

9 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 10

ANADOLUBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 16,607.46 TL
Toplam Ödeme: 199,289.60 TL

10 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 11

CEPTETEB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 15.878,21 TL
Toplam Ödeme: 191.401,02 TL

11 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 12

ON
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 16.362,53 TL
Toplam Ödeme: 197.212,86 TL

12 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 13

ODEABANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5.99
Aylık Taksit: 26.246,86 TL
Toplam Ödeme: 314.962,22 TL

13 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 14

ICBC TURKEY
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,58
Aylık Taksit: 17.846,46 TL
Toplam Ödeme: 215.020,02 TL

14 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 15

ENPARA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,94
Aylık Taksit: 17.040,46 TL
Toplam Ödeme: 204.485,52 TL

15 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 16

GETİR FİNANS
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 16.485 TL
Toplam Ödeme: 197.817 TL

16 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 17

VAKIFBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 18.372,31 TL
Toplam Ödeme: 220.467,71 TL

17 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 18

HALKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,06
Aylık Taksit: 18.462,82 TL
Toplam Ödeme: 222.416,34 TL

18 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 19

AKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,44
Aylık Taksit: 17.668,59 TL
Toplam Ödeme: 212.885,58 TL

19 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 20

HSBC
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 200.767,24 TL

20 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 21

ŞEKERBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Taksit: 18.243,38 TL
Toplam Ödeme: 218.920,56 TL

21 22
150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları... - Resim: 22

N KOLAY
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 16.854,21 TL
Toplam Ödeme: 203.113,02 TL

22 22