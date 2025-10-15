150 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları...
2025'in son çeyreğinde pek çok vatandaş günlük harcamalarını karşılamak, çeşitli masraflarını finanse etmek için bankaların ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bu dönemde faiz oranları ve vade seçenekleri yakından takip ediliyor. Peki, 12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların güncel tabloları ve ödeme planları...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 17.102,77 TL
Toplam Ödeme: 206.095,74 TL
ZİRAAT KATILIM
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 17.353,13 TL
Toplam Ödeme: 208.987,56 TL
ING
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 201.517,20 TL
GARANTİ BBVA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 201.629,70 TL
YAPI KREDİ
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 16.731 TL
Toplam Ödeme: 201.517 TL
QNB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 16.607,46 TL
Toplam Ödeme: 200.152,02 TL
DENİZBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,61
Aylık Taksit: 16.632,05 TL
Toplam Ödeme: 200.447,10 TL
FİBABANKA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,50
Aylık Taksit: 17.744,72 TL
Toplam Ödeme: 213.799,14 TL
ALTERNATİF BANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 16.240,76 TL
Toplam Ödeme: 195.639,12 TL
ANADOLUBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 16,607.46 TL
Toplam Ödeme: 199,289.60 TL
CEPTETEB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 15.878,21 TL
Toplam Ödeme: 191.401,02 TL
ON
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 16.362,53 TL
Toplam Ödeme: 197.212,86 TL
ODEABANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5.99
Aylık Taksit: 26.246,86 TL
Toplam Ödeme: 314.962,22 TL
ICBC TURKEY
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,58
Aylık Taksit: 17.846,46 TL
Toplam Ödeme: 215.020,02 TL
ENPARA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,94
Aylık Taksit: 17.040,46 TL
Toplam Ödeme: 204.485,52 TL
GETİR FİNANS
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 16.485 TL
Toplam Ödeme: 197.817 TL
VAKIFBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 18.372,31 TL
Toplam Ödeme: 220.467,71 TL
HALKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,06
Aylık Taksit: 18.462,82 TL
Toplam Ödeme: 222.416,34 TL
AKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,44
Aylık Taksit: 17.668,59 TL
Toplam Ödeme: 212.885,58 TL
HSBC
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 16.730,60 TL
Toplam Ödeme: 200.767,24 TL
ŞEKERBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Taksit: 18.243,38 TL
Toplam Ödeme: 218.920,56 TL
N KOLAY
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 16.854,21 TL
Toplam Ödeme: 203.113,02 TL