16 yıllık restoran zinciri ekonomik baskıya dayanamadı
Artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları restoran sektörünü sarsmaya devam ediyor. İngiltere merkezli Karayip mutfağı zinciri Turtle Bay, mali yeniden yapılandırma kapsamında dört şubesini kapatırken onlarca çalışan işsiz kaldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel ölçekte restoran sektörünün büyümeye devam etmesi beklenirken, birçok zincir artan maliyetler ve düşen müşteri trafiği nedeniyle zor günler geçiriyor. İngiltere merkezli Karayip mutfağı restoran zinciri Turtle Bay, yeniden yapılandırma süreci kapsamında dört şubesini kapatma kararı aldı.
2010 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentinde kurulan Turtle Bay, Karayip mutfağına özgü yemekleri, tropikal kokteyl kampanyaları ve sınırsız brunch konseptiyle kısa sürede büyüyerek İngiltere'de 50'den fazla şubeye ulaştı. Şirketin Almanya'da da faaliyet gösteren restoranları bulunuyor.
Artan maliyetler şirketi yeniden yapılandırmaya götürdü
Şirket yönetimi, "önemli ekonomik zorluklar" nedeniyle alacaklılarla Company Voluntary Arrangement (CVA) adı verilen yeniden yapılandırma anlaşmasına gitti. İngiltere'de uygulanan bu süreç, şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yeniden düzenlemesine olanak tanıyor ve ABD'deki Chapter 11 iflas korumasına benzer bir yapı olarak değerlendiriliyor.
Konaklama sektörü danışmanı Travis Fish'in paylaştığı verilere göre Turtle Bay, 2025 yılında 84,3 milyon sterlin gelir elde etmesine rağmen müşteri sayısındaki düşüş ve yükselen işletme maliyetleri nedeniyle 10,1 milyon sterlin zarar açıkladı.
Dört şube kapandı, 76 kişi işsiz kaldı
Yeniden yapılandırma kapsamında Solihull, Walthamstow, York ve Middlesbrough'daki restoranlar kalıcı olarak kapatıldı. Şirketin 29 şubesi faaliyetlerine devam ederken, 15 şube için ise kira sözleşmeleri yeniden müzakere ediliyor.
Nisan ayında Galler'in Swansea kentindeki bir şubenin de kapanmasının ardından son kararla birlikte toplam 76 çalışan işini kaybetti.
Kurucudan açıklama
Turtle Bay'in kurucusu Ajith Jayawickrema, alınan kararların kolay olmadığını belirterek, "Zor kararlar almak zorunda kaldık ancak artık temelinde sürdürülebilir bir işletmeye sahip olduğumuza ve geleceğe güvenle bakabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Jayawickrema'nın kurucusu olduğu Latin Amerika mutfağı zinciri Las Iguanas da geçen yıl ciddi mali kayıplar yaşamış, mahkemenin onayladığı yeniden yapılandırma planıyla iflas sürecine girmekten son anda kurtulmuştu.
Pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıkları ve yükselen işletme giderlerinin, özellikle orta ölçekli restoran zincirleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor.