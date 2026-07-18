16 yıllık restoran zinciri ekonomik baskıya dayanamadı

Konaklama sektörü danışmanı Travis Fish'in paylaştığı verilere göre Turtle Bay, 2025 yılında 84,3 milyon sterlin gelir elde etmesine rağmen müşteri sayısındaki düşüş ve yükselen işletme maliyetleri nedeniyle 10,1 milyon sterlin zarar açıkladı.