17 EKİM ALTIN FİYATLARI: Altın yükselmeye devam edecek mi? Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım fiyatları...
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Yatırımcıların en çok merak ettiği "Gram altın ne kadar oldu?", "Altın yükselmeye devam edecek mi?" ve "Çeyrek altın kaç TL?" soruları arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Kapalıçarşı'da gram altın 6.200 TL aralığında alıcı bulurken, çeyrek altın ilk kez 10 bin TL'yi aştı. Peki çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 17 Ekim Cuma güncel altın fiyatları listesi...
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de rekor kırmaya devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altın, yatırımcıların yakın takibinde. Son günlerde arama motorlarında en çok "Gram altın ne kadar?” ve "Altın yükselmeye devam edecek mi?” soruları öne çıkıyor.
Hafta boyunca sabah saatlerinde yeni rekorlarla güne başlayan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanırken, çeyrek altın ilk kez 10 bin TL’yi geçti. Kuyumcularda gram altın 6.125 - 6.200 TL, çeyrek altın ise 10.040 - 10.145 TL aralığında işlem görüyor.
Yatırımcılar, "Altın yükselmeye devam edecek mi?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar küresel ekonomik belirsizliklerin altın talebini canlı tuttuğunu belirtiyor.
Peki 17 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne durumda?
Gram Altın: Alış 5.877,72 TL - Satış 5.878,40 TL
Ons Altın: Alış 4.356,02 USD - Satış 4.356,51 USD
Çeyrek Altın: Alış 10.073,00 TL - Satış 10.196,00 TL
Yarım Altın: Alış 20.147,00 TL - Satış 20.392,00 TL
Tam Altın: Alış 38.773,68 TL - Satış 39.547,01 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 40.169,00 TL - Satış 40.597,00 TL
Ata Altın: Alış 39.985,36 TL - Satış 41.002,73 TL