17 yıl sonra ilk kez kâr etti

Beckham, “Hepimiz bu kârlılık ve büyüme anı için uzun zamandır çok çalışıyoruz. İşletmede yaşadığımız sorunları çok şeffaf bir şekilde anlattık ancak düzeldik ve artık makul bir hızla büyüyoruz. 20 yıldan sonra insanlar artık benim markama ünlü bir marka olarak bakmıyor” dedi.