17 yıl sonra ilk kez kâr etti
Victoria Beckham’ın 2008’de kurulan moda ve güzellik şirketi, tarihinde ilk kez faaliyet kârı açıkladı. Victoria Beckham Holdings Ltd, 2025 yılında 7,3 milyon sterlin işletme kârına ulaşırken, şirket satışlardaki büyümede Netflix belgeselinin de etkili olduğunu bildirdi.
Victoria Beckham’ın kreatif direktörlüğünü yaptığı şirket için yıllardır devam eden zarar dönemi sona erdi. 2008’de kurulan Victoria Beckham Holdings Ltd, 2025 sonuçlarıyla birlikte ilk kez faaliyet kârı elde ederek önemli bir eşiği geçti.
Şirketin açıkladığı 7,3 milyon sterlinlik işletme kârı, birkaç yıldır yürütülen stratejik yatırımların ardından geldi. Victoria Beckham ise şirketin yaşadığı sorunları geçmişte açık biçimde anlattıklarını, artık toparlandıklarını ve makul bir hızla büyüdüklerini söyledi.
Victoria Beckham, şirketin ulaştığı noktayı değerlendirirken uzun süredir kârlılık ve büyüme için çalıştıklarını vurguladı.
Beckham, “Hepimiz bu kârlılık ve büyüme anı için uzun zamandır çok çalışıyoruz. İşletmede yaşadığımız sorunları çok şeffaf bir şekilde anlattık ancak düzeldik ve artık makul bir hızla büyüyoruz. 20 yıldan sonra insanlar artık benim markama ünlü bir marka olarak bakmıyor” dedi.
Şirketin CEO’su Sybille Darricarrère Lunel de ilk faaliyet kârının Victoria Beckham için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Lunel, sonucun birkaç yıllık disiplinli uygulama ve stratejik yatırımın karşılığı olduğunu belirterek, zorlu lüks pazarı ve makroekonomik ortam nedeniyle başarının şirket açısından daha da önemli hale geldiğini ifade etti.
Şirketin büyümesinde dikkat çeken unsurlardan biri de geçen yıl Netflix’te yayımlanan belgesel oldu. Victoria Beckham’ın markasını kurma ve şirketi kârlılığa ulaştırma çabasını konu alan yapımın satışların yükselmesine katkı sağladığı açıklandı.
Şirket hesaplarına göre özellikle denim ve jarse ürünlerde güçlü bir ivme yakalandı. Victoria Beckham’ın moda bölümü 2025 yılı genelinde çift haneli güçlü büyüme kaydetti. 2019’da faaliyete geçen güzellik bölümü ise bugüne kadarki en güçlü performanslarından birini gösterdi. Böylece şirketin büyümesi yalnızca moda ürünleriyle sınırlı kalmadı.
Güzellik bölümündeki performansın öne çıkan ürünlerinden biri Foundation Drops oldu. Ürüne gösterilen yoğun ilgi sonucunda 25 bin kişilik bekleme listesi oluştu. Foundation Drops’ın gördüğü talep, Victoria Beckham’ın cilt bakımı bölümünün büyüklüğünün iki katına çıkmasına katkı sağladı.