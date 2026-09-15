1886’da tek fidanla başladı: Şimdi yurt dışından sipariş yağıyor
Manisa’nın Demirci ilçesinde 140 yıllık geçmişe sahip coğrafi işaretli Figan-i Efendi Eriği, kurutularak katma değerli ürüne dönüştürüldü. Bu yıl 30 ton kurutulan ürün, 12 ay boyunca pazarlanırken yurt dışına da gönderiliyor.
Manisa’nın Demirci ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Figan-i Efendi Eriği, kurutularak katma değerli ürüne dönüştürülüyor. Geçmişi 1886 yılına kadar uzanan erik, kurutulmuş haliyle hem yurt içinde hem de yurt dışında alıcı buluyor.
Mora Yarımadası’ndan getirilen bir fidanla ilçedeki üretim serüveni başlayan Figan-i Efendi Eriği, taze halde taşınırken yaşanan hassasiyet nedeniyle son yıllarda kurutularak pazarlanmaya başlandı.
4 gün doğal ortamda kurutuluyor
Hasat edilen erikler, kadın çalışanlar tarafından hijyenik koşullarda tek tek temizlenerek çekirdeklerinden ayrılıyor. Herhangi bir kimyasal işlem ya da ilaçlama uygulanmayan ürünler, özel sergilerde yaklaşık 4 gün boyunca doğal ortamda kurumaya bırakılıyor.
Bu yöntemle taze üründe karşılaşılan nakliye sorunlarının önüne geçilirken, eriğin daha uzun süre saklanabilmesi ve yıl boyunca satışa sunulabilmesi sağlanıyor.
Kurutulan erik miktarı 30 tona ulaştı
İlçede organik tarım ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapan üretici Mustafa Kula, Figan-i Efendi Eriği’ne son yıllarda ilginin arttığını belirtti.
Kula, "Figan Efendi eriğimiz son yıllarda çok rağbet görmeye başladı. Taze olarak gönderimini yaparken yolda sorun yaşanabiliyordu. Bunun önüne geçmek için kurutarak göndermeye başladık. Bu sene kuruttuğumuz erik miktarı 30 tonu buldu ve kışın 12 ay boyunca pazarlamasını yapıyoruz. Yurt dışına da gönderim sağlıyoruz. Kuruturken kesinlikle herhangi bir bandırma veya ilaçlama yapmıyoruz. Ablalarımız hijyenik bir şekilde temizleyip çekirdeğini ayıklıyor, ardından sergilerde hiçbir yerle temas etmeden kurutuyoruz. Ürünlerimizden analiz raporu alıyoruz. İlaç kalıntısı olmadığı için yurt dışına satışımız oldukça kolaylaşıyor. Bu yıl yurt dışından gelen yoğun talep üzerine mürdüm eriği kurutmasına da başladık, çerezlik olarak tüketiyorlar" dedi.
12 bin ağaçtan 185 ton ürün alınıyor
Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt da Figan-i Efendi Eriği’nin ilçedeki geçmişi ve üretim kapasitesine ilişkin bilgi verdi.
Şenyurt, "Figan Efendi eriğimizin hikayesi, 1886 yılında hemşehrimiz Figan Sungur Efendi'nin 1 adet fidanı ilçemize getirmesiyle başladı. Aroması ve şifa kaynağı olması dolayısıyla coğrafi işaret tescilini alarak koruma altına aldık. İlçemizde 413 dekar arazide 12 bin ağaçla yılda 185 ton rekoltemiz var. Yoğun zirai ilaç kullanılmayan bakir topraklarımızda biyolojik mücadele ve doğal hayvan gübresiyle üretim yapıyoruz. Çiftçilerimiz artık kapama bahçe usulüne geçiyor. İlçe Müdürlüğü ve Bakanlık olarak tesis aşamasından bakıma kadar üreticilerimize her türlü teknik desteği sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.