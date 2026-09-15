1886’da tek fidanla başladı: Şimdi yurt dışından sipariş yağıyor

Kula, "Figan Efendi eriğimiz son yıllarda çok rağbet görmeye başladı. Taze olarak gönderimini yaparken yolda sorun yaşanabiliyordu. Bunun önüne geçmek için kurutarak göndermeye başladık. Bu sene kuruttuğumuz erik miktarı 30 tonu buldu ve kışın 12 ay boyunca pazarlamasını yapıyoruz. Yurt dışına da gönderim sağlıyoruz. Kuruturken kesinlikle herhangi bir bandırma veya ilaçlama yapmıyoruz. Ablalarımız hijyenik bir şekilde temizleyip çekirdeğini ayıklıyor, ardından sergilerde hiçbir yerle temas etmeden kurutuyoruz. Ürünlerimizden analiz raporu alıyoruz. İlaç kalıntısı olmadığı için yurt dışına satışımız oldukça kolaylaşıyor. Bu yıl yurt dışından gelen yoğun talep üzerine mürdüm eriği kurutmasına da başladık, çerezlik olarak tüketiyorlar" dedi.