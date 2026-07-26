2 bin 700 mağazadan geriye sadece 5 kaldı: Bir dönemin devi tarih oluyor

Yanlış kararlar zinciri çöküşü getirdi

Sektör uzmanlarına göre Sears'ı bitiren tek bir hata olmadı. Şirket, yıllar boyunca yaptığı çok sayıda stratejik yanlışın sonucunda bugünkü noktaya geldi.

2018 yılında ABD'de iflas koruması sağlayan Chapter 11 kapsamında başvuruda bulunan Sears'ın, bu süreçte küçülerek yeniden ayağa kalkma planı da başarısız oldu.