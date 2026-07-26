2 bin 700 mağazadan geriye sadece 5 kaldı: Bir dönemin devi tarih oluyor
1886 yılında kurulan ve yıllarca ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Sears, bugün sadece 5 mağazayla faaliyetini sürdürüyor. Bir zamanlar Walmart'tan daha büyük olan şirket, yıllar süren yanlış kararlar, yatırım eksikliği ve varlık satışlarının ardından kapanışın eşiğine geldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir dönemin ABD perakende sektörüne damga vuran markalarından Sears, tarihinin en kritik dönemini yaşıyor. 1886 yılında kurulan ve uzun yıllar ülkenin en büyük mağaza zincirlerinden biri olan şirketten bugün geriye yalnızca 5 mağaza kaldı.
1990 yılına kadar satış hacmi bakımından Walmart'ın önünde yer alan Sears, sonraki yıllarda değişen perakende dinamiklerine ayak uyduramayınca hızlı bir küçülme sürecine girdi. Şirket, bugün faaliyetini sürdürse de uzmanlar kalan mağazaların da uzun süre açık kalmasını beklemiyor.
Yanlış kararlar zinciri çöküşü getirdi
Sektör uzmanlarına göre Sears'ı bitiren tek bir hata olmadı. Şirket, yıllar boyunca yaptığı çok sayıda stratejik yanlışın sonucunda bugünkü noktaya geldi.
2018 yılında ABD'de iflas koruması sağlayan Chapter 11 kapsamında başvuruda bulunan Sears'ın, bu süreçte küçülerek yeniden ayağa kalkma planı da başarısız oldu.
GlobalData Genel Müdürü Neil Saunders, şirketin uzun yıllardır bu sona doğru ilerlediğini belirterek, küçülme stratejisinin şirketi kurtarmaya yetmediğini ifade etti.
Yatırım yerine tasarruf tercih edildi
Uzmanlara göre Sears'ın en büyük hatalarından biri mağazalarına ve dijital dönüşüme yeterli yatırım yapmaması oldu.
2017 verilerine göre Sears, mağaza ve çevrim içi altyapısını geliştirmek için metrekare başına yalnızca 91 cent harcarken, rakipleri bunun katbekat üzerinde yatırım yaptı. Bu durum şirketin rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflattı.
Markalarını tek tek sattı
Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen Sears, yıllar içinde Craftsman, DieHard ve Lands' End gibi en değerli markalarını elden çıkardı.
Bunun yanında yüzlerce mağazasını ve önemli gayrimenkullerini de satışa çıkaran şirket, elde ettiği gelirle finansal sorunlarını çözmeyi başaramadı.
Alacaklıların açtığı davalar ise 175 milyon dolarlık uzlaşmayla sonuçlandı.
Perakende tarihinin en büyük ibret hikâyelerinden biri
Yerel haberlere göre, Sears'ın eski gayrimenkullerini yöneten Seritage Growth Properties de elindeki son varlıkları satmaya hazırlanıyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Sears'ın perakende sektöründeki varlığının da tamamen sona erebileceği değerlendiriliyor.
RTM Nexus CEO'su Dominick Miserandino ise Sears'ın yaşadıklarını "perakende tarihinin en büyük ibret hikâyelerinden biri" olarak nitelendirirken, şirketi asıl bitirenin Amazon değil, yıllar boyunca alınan yanlış kararlar olduğunu söyledi.