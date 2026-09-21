2 bin yıllık tescilli lezzetinde hasat başladı: Gerçeği çıtırtısından anlaşılıyor

6 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, kentte bu yıl elma üretiminin verimli geçtiğini belirterek misket elmasında beklenen rekolteyi açıkladı.

Cebeci, "Bu yıl elma bol. Herkese yetecek kadar elmamız var. Misket elmasının da hasadı başladı. 2 bin 200 dekar alanda yetiştirilen misketten yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekliyoruz" dedi.