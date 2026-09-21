2 bin yıllık tescilli lezzetinde hasat başladı: Gerçeği çıtırtısından anlaşılıyor
Amasya’da yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli ürün için hasat başladı. Bu yıl 6 bin 500 ton rekolte beklenirken, üreticiler gerçeğini ayırt etmenin yolunu “çıtırtı sesi” detayıyla anlattı.
Amasya'da yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen misket elmasında hasat dönemi başladı. Bu yıl verimin yüksek olduğu bahçelerde ağaçların dalları kırmızı ve yeşil renkli elmalarla doldu.
Kendine özgü kokusuyla bilinen Amasya misket elmasının ortadan yatay şekilde kesildiğinde çekirdekleri yıldız görünümü oluşturuyor. Bölgedeki üreticiler ise gerçek Amasya elmasını ayırt etmenin yollarından birinin ısırıldığında çıkan çıtırtı sesi olduğunu belirtiyor.
Elmanın dalındaki fiyatı ise kalitesine göre 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor.
Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere gidiyor
Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkte olan tescilli Amasya misket elmasının hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerin yolunu tutuyor. Merdivenlerle ağaçlara çıkan çiftçiler gün boyunca elma topluyor.
Hasat sırasında yere düşen elmalar da çürümeye bırakılmıyor. Toplanan bu ürünler fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.
6 bin 500 ton rekolte bekleniyor
Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, kentte bu yıl elma üretiminin verimli geçtiğini belirterek misket elmasında beklenen rekolteyi açıkladı.
Cebeci, "Bu yıl elma bol. Herkese yetecek kadar elmamız var. Misket elmasının da hasadı başladı. 2 bin 200 dekar alanda yetiştirilen misketten yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekliyoruz" dedi.
"Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir"
Kentin önemli meyve üretim merkezlerinden Ziyaret beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Bekir Damatoğlu da Amasya misket elmasının kendine özgü kokusu ve lezzetiyle diğer çeşitlerden ayrıldığını söyledi.
Tezgahlarda farklı elmalarla karıştırılmaması gerektiğini belirten Damatoğlu, gerçek misket elmasının ısırıldığında çıkardığı sese dikkat çekti.
Damatoğlu, "Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir. Amasya elmasının lezzeti, kokusu ayrıdır. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu lezzeti bulamazsın. Elmanın en iyisi Amasya'nın öz misket elmasıdır. Ölüsü de, dirisi de paradır. Misketten başka elma tanımam. Dayanıklıdır. Serin yerde 6 ay boyunca bozulmadan bekletilebilir" diye konuştu.
Geçen yılki zirai donun ardından yeniden hasat
Bahçesinde 12 farklı elma çeşidi yetiştiren Ümit Damatoğlu ise yere düşen elmaların da toplandığını ve fabrikalara gönderilerek değerlendirildiğini anlattı.
Geçen yıl yaşanan zirai don felaketinin ardından yeniden elma hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Damatoğlu, ürünlerin fiyatlarının 10 TL ile 30 TL arasında değiştiğini söyledi. Damatoğlu ayrıca vatandaşları elma satın alarak üreticilere destek olmaya çağırdı.