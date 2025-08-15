2. çeyrekte aracı kurumların radarına en çok bu hisseler takıldı: İşte min, max ve ortalama fiyat tahminleri

  1. Dünya Gazetesi
Bilanço döneminde aracı kurumların en çok raporladığı hisseler belli oldu. Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Garanti Bankası, Aselsan ve Migros gibi firmalar listede öne çıkarken raporda bankacılık, havacılık, enerji ve gıda sektörlerinden birçok hisse yer aldı. İşte 2. çeyrek bilanço döneminde en çok raporlanan şirketlerin hisse başına ortalama, minimum ve maksimum fiyat tahminleri!

Bilanço döneminde aracı kurumların radarına giren hisseler belli oldu.

 Şirketler için hazırlanan hedef fiyat tahminleri, yatırımcıların yeni dönemde izleyeceği yol haritasını ortaya koydu. 

Özellikle havacılık ve bankacılık hisseleriyle birlikte perakende sektöründeki güçlü beklentiler dikkat çekti.

İşte minimum, ortalama ve maksimum hisse başına fiyat tahminleri ile aracı kurumların en çok raporladığı şirketler!

YKBNK (Yapı Kredi Bankası)

10 rapor | Ortalama: 43,1 TL | Max: 48,3 TL | Min: 35,7 TL

VAKBN (VakıfBank)

10 rapor | Ortalama: 38,5 TL | Max: 43,0 TL | Min: 31,0 TL

TURSG (Türkiye Sigorta)

10 rapor | Ortalama: 14,1 TL | Max: 15,9 TL | Min: 13,2 TL

KCHOL (Koç Holding)

10 rapor | Ortalama: 278,1 TL | Max: 323,0 TL | Min: 17,0 TL

ISCTR (İş Bankası)

10 rapor | Ortalama: 20,5 TL | Max: 22,9 TL | Min: 18,0 TL

EREGL (Ereğli Demir Çelik)

10 rapor | Ortalama: 33,1 TL | Max: 36,8 TL | Min: 28,8 TL

TAVHL (TAV Havalimanları)

11 rapor | Ortalama: 396,8 TL | Max: 448,0 TL | Min: 360,0 TL

TUPRS (Tüpraş)

12 rapor | Ortalama: 221,5 TL | Max: 238,0 TL | Min: 193,5 TL

AKBNK (Akbank)

13 rapor | Ortalama: 92,1 TL | Max: 101,0 TL | Min: 70,1 TL

TCELL (Turkcell)

14 rapor | Ortalama: 152,3 TL | Max: 201,0 TL | Min: 135,0 TL

MGROS (Migros)

14 rapor | Ortalama: 828,3 TL | Max: 950,0 TL | Min: 715,0 TL

ASELS (Aselsan)

15 rapor | Ortalama: 214,2 TL | Max: 248,0 TL | Min: 148,0 TL

GARAN (Garanti Bankası)

18 rapor | Ortalama: 193,6 TL | Max: 224,0 TL | Min: 146,0 TL

FROTO (Ford Otosan)

18 rapor | Ortalama: 145,0 TL | Max: 164,0 TL | Min: 118,3 TL

THYAO (Türk Hava Yolları)

19 rapor | Ortalama: 491,7 TL | Max: 571,6 TL | Min: 430,0 TL

