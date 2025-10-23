20 yıl yaşıyor, yurt dışına 500 bin TL'ye satıyorlar
Güçlü kanat yapısı ve dayanıklılığıyla bilinen Sivas kuşu, fiyatı 500 bin lirayı aşan nadir özellikleriyle dikkat çekiyor. Yurt dışından da yoğun talep gören bu özel ırkı Harun Yıldırım 45 yıldır büyük bir özenle yetiştiriyor.
Sivas’a özgü Sivas kuşu, güçlü sesi, dayanıklı yapısı ve uzun süreli uçuş yeteneğiyle gökyüzünün en özel ırklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu özellikleriyle fiyatı 500 ila 600 bin lira arasında değişen kuş, yurt dışından da ilgi görüyor.
Sivaslı Harun Yıldırım, 45 yıldır bu özel ırkı neslini bozmadan yetiştiriyor. Çocukluğundan bu yana Sivas kuşuna tutkuyla bağlı olan Yıldırım, kuşları maddi değerinden çok kültürel miras olarak görüyor.
Sivas kuşu, dört farklı kandan gelen, genetik yapısıyla dikkat çeken bir ırk. 15 ila 35 metre arası depar atabiliyor. Geniş kanat perdeleri, sık tüy yapısı ve soğuğa dayanıklılığı ile Sivas’ın sert iklimine uyum sağlıyor.
Diğer ırklardan en önemli farkı ise güçlü kanat sesi ve uzun uçuş süresi. Sivas kuşları, döneğe 15-20 dakikadan önce gelmiyor, ardından da uzun süre havada kalıyor. Bu özellik, onu benzersiz kılıyor.
Sivas kuşları iki cinse ayrılıyor: “Çakır göz” ve “sarı göz”. Doğru eşleşme yapılmazsa yavruların uçuş kabiliyetleri zayıflayabiliyor. Bu nedenle eşleştirme süreci büyük özen istiyor.
Harun Yıldırım, kuşların doğaya ve iklime olan uyumuna da dikkat çekiyor. Dişi kuşlar genellikle öğlene kadar yumurtada kaldığı için erkek kuşlar uçuş için tercih ediliyor.
Yıldırım, "İyi bakılan kuşlar 20 yıl yaşayabiliyor. Ancak çiftleştirme bir sanattır" diyerek yanlış eşleşmenin kuşların uçuş kabiliyetini yok edebileceğini vurguluyor.
Özellikleri uyumlu olmayan kuşları eşleştirmediğini söyleyen Yıldırım, “Bol taklalı iki kuşun yavrusu uçmaz. Biri çoksa diğeri az olmalı” diyerek dengeye dikkat çekiyor.
Sivas kuşuna yurt dışından da ciddi talep var. Diğer yörelerin kuşlarının aynı performansı sergileyememesi, Sivas kuşunu özel kılıyor. Bu nedenle sahiplenilmek isteniyor.