20 yıl yaşıyor, yurt dışına 500 bin TL'ye satıyorlar

Sivas’a özgü Sivas kuşu, güçlü sesi, dayanıklı yapısı ve uzun süreli uçuş yeteneğiyle gökyüzünün en özel ırklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu özellikleriyle fiyatı 500 ila 600 bin lira arasında değişen kuş, yurt dışından da ilgi görüyor.