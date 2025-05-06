200 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları...

Pek çok kişi, acil nakit ihtiyacını karşılamak veya büyük alışverişler öncesinde ek kaynak yaratmak için ihtiyaç kredisi kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme koşulları yoğun şekilde araştırılıyor.

Öte yandan Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artışlar ve piyasalardaki dalgalanmalar, ihtiyaç kredilerine de yansımış durumda. Bu da bankalar arasında faiz oranlarında farklılık oluşmasına neden oluyor.

Peki, 12 ay vade ile 200 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen biri için aylık taksit ne kadar olur, toplam geri ödeme tutarı nasıl şekillenir? İşte bankaların sunduğu güncel tablo ve ödeme planları…