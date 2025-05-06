200 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları...
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, hem günlük ihtiyaçlarını karşılamak hem de tatil planlarını finanse etmek için banka kredilerine yönelmeye başladı. Özellikle yatırım yapmayı düşünen, eşya ya da araç almayı planlayan kişiler, bir süredir faiz oranlarının düşmesini bekliyordu. Bankalar ise bu dönemde farklı vade seçenekleri ve kampanyalı faiz oranları ile dikkat çekmeye başladı.
Pek çok kişi, acil nakit ihtiyacını karşılamak veya büyük alışverişler öncesinde ek kaynak yaratmak için ihtiyaç kredisi kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme koşulları yoğun şekilde araştırılıyor.
Öte yandan Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artışlar ve piyasalardaki dalgalanmalar, ihtiyaç kredilerine de yansımış durumda. Bu da bankalar arasında faiz oranlarında farklılık oluşmasına neden oluyor.
Peki, 12 ay vade ile 200 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen biri için aylık taksit ne kadar olur, toplam geri ödeme tutarı nasıl şekillenir? İşte bankaların sunduğu güncel tablo ve ödeme planları…
AKBANK
Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 24.221,64 TL
Toplam Ödeme: 291.809,68 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 22.970,30 TL
Toplam Ödeme: 276.643,60 TL